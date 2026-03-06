Gobierno mantendrá operativo en Jalisco tras muerte de El Mencho

El gobierno federal mantendrá el operativo de seguridad en Jalisco tras la violencia registrada luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El anuncio lo hizo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina realizada en Jalisco.

El funcionario explicó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener el despliegue de fuerzas federales y la coordinación con las autoridades estatales para evitar nuevos hechos de violencia.

Operativo tras muerte de El Mencho

Harfuch recordó que el operativo ocurrió el domingo 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

La acción fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional con apoyo del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea.

Durante la operación para detener a “El Mencho”, el líder criminal respondió con agresiones junto con sus operadores, lo que derivó en que resultara herido y posteriormente muriera.

Violencia tras el operativo

Después del operativo se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintos puntos de Jalisco.

Ante estos hechos, el Gobierno de México reforzó la presencia de fuerzas federales y coordinó acciones con el gobierno estatal y otras entidades para restablecer el orden.

Según Harfuch, las autoridades lograron recuperar el control en la entidad en un corto tiempo.

Investigaciones contra el CJNG continúan

El secretario de Seguridad aseguró que las investigaciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación continuarán pese a la muerte de su líder.

Señaló que las acciones del Gabinete de Seguridad no se enfocan en una sola persona, sino en debilitar a las organizaciones criminales responsables de la violencia en el país.