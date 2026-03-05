Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Sinaloa a cuatro presuntos integrantes de una célula del Cártel de Sinaloa, entre ellos Régulo Gilberto “N”, alias “El Tobilio”, identificado como presunto líder de una red dedicada a la distribución de fentanilo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los operativos se realizaron en los poblados de Soyatita y Pueblo de Alaya, como parte de trabajos de inteligencia y patrullajes terrestres y aéreos desplegados en la entidad.

Detienen a Karina Guadalupe “N” con mil dosis de droga

Durante recorridos de vigilancia en Soyatita, los elementos de seguridad detectaron a una mujer que circulaba en un vehículo sin placas, por lo que le marcaron el alto para realizar una inspección.

En la revisión localizaron aproximadamente mil dosis de drogas sintéticas, por lo que fue detenida Karina Guadalupe “N”.

Según las autoridades, la mujer estaría relacionada con la adquisición de precursores químicos y con la logística para la distribución de drogas sintéticas dentro de la organización criminal.

Resultado de trabajos de inteligencia y patrullaje terrestre y aéreo en Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro integrantes de una célula delictiva del Cártel de Sinaloa, entre ellos Regulo Gilberto “N”, alias “Tobilio”, identificado como líder de una… pic.twitter.com/LvyFE2llrn — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 5, 2026

Capturan a “El Tobilio” con armas y municiones

En una segunda acción realizada en Pueblo de Alaya, los elementos de seguridad inspeccionaron un vehículo sin placas en el que viajaban Régulo Gilberto “N”, José Jairo “N” y Jesús Geovany “N”.

Durante la revisión les aseguraron tres armas largas, 11 cargadores, 250 cartuchos útiles y una mochila táctica.

Las líneas de investigación permitieron identificar a “El Tobilio” como líder de una célula delictiva generadora de violencia dedicada a la producción de drogas sintéticas a gran escala en Sinaloa.

Las autoridades federales señalaron que Régulo Gilberto “N” y Karina Guadalupe “N” cuentan con órdenes de arresto en Estados Unidos por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Localizan laboratorio clandestino

Durante acciones de reconocimiento aéreo y terrestre en las inmediaciones del poblado de El Dorado, las autoridades también localizaron un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas.

En el sitio fueron aseguradas dos máquinas para la elaboración de tabletas, ollas de peltre y contenedores con más de 500 litros de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de droga.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor del producto que podría elaborarse con los materiales asegurados supera los mil 250 millones de dólares en el mercado estadounidense.