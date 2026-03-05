El Gobierno de Nuevo León firmó un convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para fortalecer la protección social y los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado.

El acuerdo fue suscrito por la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, y el representante de UNICEF en México, Fernando Carrera, con el gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, como testigos de honor.

Durante el acto, el mandatario estatal afirmó que su administración ha destinado 23 mil millones de pesos en cuatro años a programas dirigidos a la infancia, una cifra que —según señaló— supera por más del doble lo invertido durante el sexenio anterior.

“Llevamos cuatro años de gobierno y ya duplicamos lo que invirtió el sexenio anterior en seis años. El tema de primera infancia está garantizado, el dinero está etiquetado”, declaró García.

Buscan fortalecer políticas públicas para niñas, niños y adolescentes

El convenio tiene como objetivo consolidar políticas públicas que garanticen el bienestar, la protección social y el desarrollo integral de la infancia en Nuevo León.

Mariana Rodríguez destacó que esta colaboración permitirá fortalecer las acciones que ya se realizan en la entidad y generar nuevas oportunidades para que niñas y niños tengan acceso a derechos básicos como educación, salud y vivienda digna.

“Lo que queremos es que los niños tengan todas sus necesidades básicas cubiertas: acceso a educación, acceso a salud y acceso a una vivienda digna”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, explicó que actualmente existen más de 40 programas en 13 dependencias que trabajan de manera transversal en políticas dirigidas a la infancia.

El convenio también contempla acciones rumbo al Mundial 2026

El acuerdo incluye acciones conjuntas en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de promover entornos seguros y libres de violencia para niñas, niños y adolescentes antes, durante y después del evento.

Fernando Carrera, representante de UNICEF en México, destacó que Nuevo León ha mostrado liderazgo al colocar a la niñez como una prioridad dentro de su agenda pública.

Además, como parte de esta alianza, UNICEF abrirá una oficina en Nuevo León, lo que permitirá acompañar de forma más cercana las acciones impulsadas por el gobierno estatal.

El convenio también contempla iniciativas para fortalecer la educación en ciencia, tecnología e ingeniería, así como mejorar los servicios de agua, saneamiento e higiene en las escuelas.