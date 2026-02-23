La Fiscalía General de la República confirmó este 23 de febrero de 2026 que el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ya fue identificado genéticamente tras el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco.

En un comunicado oficial, la dependencia precisó que el trabajo pericial fue realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), lo que permitió confirmar científicamente la identidad del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Fiscalía informó además que personal ministerial y pericial se trasladó a Tapalpa para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de los cuerpos de otras personas que murieron durante los hechos.

Por su parte, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ordenó las diligencias de reconocimiento y necropsias de tres personas que fallecieron durante su traslado a la Ciudad de México, entre ellas Oseguera Cervantes.

Se abren 57 carpetas de investigación

La FGR también dio a conocer que, tras la jornada violenta que se desató en distintos puntos del país después del operativo, se iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República, de las cuales 37 corresponden a Jalisco.

Las indagatorias están relacionadas con delitos de delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La dependencia señaló que continúan las diligencias necesarias para integrar los expedientes y deslindar responsabilidades.