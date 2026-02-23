Tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Gobierno federal confirmó cuál será el procedimiento respecto a sus restos.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que el protocolo será el mismo que en cualquier caso similar: el cuerpo podrá ser reclamado por sus familiares una vez concluidos los procedimientos legales.

“Normalmente los reclaman los familiares y se entregan”, respondió el funcionario al ser cuestionado sobre el destino de los restos.

Cómo murió ‘El Mencho’

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que, tras un trabajo de inteligencia, fuerzas armadas ubicaron al líder criminal en Tapalpa. El operativo derivó en un enfrentamiento cuando su círculo de seguridad intentó impedir la detención.

❓🔴 ¿Qué pasará con el cuerpo de “El Mencho”? Harfuch responde



El secretario de Seguridad, @OHarfuch, explicó que en este tipo de casos lo habitual es que la familia reclame los restos y estos les son entregados. pic.twitter.com/Mmd6qCbH13 — Político MX (@politicomx) February 23, 2026

De acuerdo con la versión oficial, fue capturado con vida pero con heridas graves. El personal de sanidad militar determinó que debía ser evacuado vía aérea; sin embargo, falleció durante el traslado debido a la gravedad de sus lesiones. En el mismo contexto murió uno de sus mandos cercanos, apodado “El Tuli”.

Saldo del operativo y represalias

Las autoridades informaron que la jornada dejó un saldo total de 55 personas fallecidas: 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada y 25 elementos de la Guardia Nacional, además de un custodio y un agente ministerial. También se reportaron 70 detenidos en siete estados por su participación en disturbios y agresiones tras el operativo.

El Gobierno federal señaló que la acción forma parte de la estrategia para debilitar la estructura operativa del CJNG y frenar su capacidad de reacción en distintas regiones del país.