El Gobierno de Estados Unidos reabrió este miércoles el espacio aéreo sobre El Paso, Texas, luego de asegurar que fue neutralizada una supuesta “amenaza” de drones vinculados al narco. La restricción había sido impuesta la noche del martes, alrededor de las 23:30 horas, cuando la Administración Federal de Aviación ordenó el cierre total de vuelos comerciales, de carga y aviación general en un radio aproximado de 16 kilómetros, una medida que inicialmente se planteó hasta por 10 días bajo el argumento de “razones especiales de seguridad”.

El Secretario de Transporte de EU, Sean Duffy, informó a través de su cuenta en X que la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Defensa actuaron “rápidamente para abordar una incursión de un cártel con drones”. Según el funcionario, la amenaza fue neutralizada y actualmente “no existe peligro para los viajes comerciales en la región”.

Horas antes, la FAA había anunciado la suspensión total de vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso, así como en una franja del sur de Nuevo México. La restricción aérea, que comenzó a las 23:30 horas del martes, abarcaba aproximadamente 16 kilómetros alrededor de El Paso y Santa Teresa, e incluía vuelos comerciales, de carga, aviación general e incluso traslados médicos.

En el aviso oficial, la autoridad estadounidense advirtió que cualquier piloto que violara la restricción podía ser interceptado, detenido e incluso enfrentar sanciones penales. También señaló que el Gobierno de EU podría usar fuerza letal si una aeronave representaba una amenaza inminente para la seguridad nacional.

Pese a la gravedad del anuncio inicial, la FAA no detalló públicamente los elementos específicos que motivaron el cierre. Posteriormente, confirmó que el espacio aéreo fue reabierto y que las operaciones se reanudarían con normalidad.

Sheinbaum contradice versión de EU

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la versión estadounidense y afirmó que no hay reportes que confirmen el uso de drones por parte de cárteles en la frontera.

Ante el cierre del espacio aéreo por parte de EE. UU. cerca de la frontera con México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se tiene registro del uso de drones operados por organizaciones criminales en la zona. pic.twitter.com/FN5uF5KXPe — NMás (@nmas) February 11, 2026

“No hay ninguna información de uso de drones de cárteles en la frontera”, sostuvo durante su conferencia matutina.

Más temprano, la agencia AP había citado fuentes que atribuían el cierre del espacio aéreo a la presencia de drones ligados al crimen organizado mexicano. Esa versión fue retomada y confirmada por Sean Duffy, quien reiteró que se trató de una incursión de drones de cárteles.

Ante ello, Sheinbaum pidió evitar especulaciones y señaló que, en caso de existir información concreta, el Gobierno de Estados Unidos puede compartirla con México a través de los canales institucionales.

“Si tiene información, puede preguntarle al Gobierno de México. No hay que especular, vamos a tener la información y a mantener lo que siempre hemos mantenido con ellos: una comunicación permanente”, declaró.

El episodio dejó durante varias horas aislada por vía aérea a una de las principales ciudades fronterizas de Estados Unidos y abrió un nuevo frente de tensión narrativa entre ambos gobiernos sobre la seguridad en la zona limítrofe.