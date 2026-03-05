Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo” o “El 090”, es señalado por un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) como el posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATAJAL/0001023/2024, revisada por Reforma, el testigo identificado como “Piscis”, exintegrante del Frente 30 de las FARC y posteriormente escolta personal de Mendoza Gaytán, declaró ante la FGR que el liderazgo del grupo criminal recaería en él. “Cuando no esté ‘El Mencho’, el que se va a quedar con todo será ‘El 090’, porque es el consentido del señor, ha sabido manejarse dentro de este cártel”, afirmó en su testimonio.

Según el informante, “El Sapo” es considerado uno de los operadores más violentos del CJNG y una de las figuras de mayor confianza de “El Mencho”, incluso por encima de otros mandos visibles de la organización. El testigo también describió el hermetismo con el que opera Mendoza Gaytán, quien evita el uso de teléfonos celulares y se comunica únicamente a través de intermediarios de confianza, una práctica que forma parte de las estrictas reglas internas del grupo.

La estructura armada de “El Sapo”

Las investigaciones señalan que Mendoza Gaytán construyó su poder dentro del CJNG mediante una estructura armada altamente organizada, integrada por exmilitares, exmarinos y excombatientes extranjeros, además de grupos de reacción inmediata encargados de su seguridad. Su círculo cercano puede sumar hasta 50 hombres armados con entrenamiento táctico especializado y manejo de explosivos, minas y drones.

De acuerdo con los reportes, el CJNG mantiene centros de adiestramiento en distintas zonas de Jalisco, donde los reclutas reciben entrenamiento en combate urbano, emboscadas y fabricación de explosivos. El testigo aseguró además que dentro de la organización algunos integrantes se refieren a Mendoza Gaytán como “Sagrado Señor” o “Santo Señor”.

Los posibles sucesores de “El Mencho”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha señalado que el gobierno federal tiene identificados varios perfiles dentro del CJNG que podrían disputar el control de la organización. Entre los nombres que aparecen con mayor frecuencia en reportes de inteligencia y análisis de seguridad se encuentran Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo”, Audias Flores Silva “El Jardinero”, Juan Carlos Valencia González “El 03” o “El Pelón”, Ricardo Ruiz Velasco “El RR” o “Doble R” y Heraclio Guerrero Martínez “El Tío Lako”, todos vinculados a distintas estructuras de poder dentro del cártel.