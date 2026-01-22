El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, confirmó este jueves que los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna ya fueron dados de baja de la Secretaría de Marina, luego de verse involucrados en el caso conocido como “huachicol fiscal”.

Durante su declaración ante la prensa, el funcionario explicó que ambos exelementos cuentan con un plazo de 15 días para presentar los recursos de revisión que consideren pertinentes dentro de su proceso legal.

La Marina confirma la baja de los hermanos Farías Laguna

Raymundo Morales detalló que, conforme a la legislación vigente, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones dentro de la institución, debe ser separada del cargo.

“De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones tiene que ser dado de baja, ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal”, señaló el secretario tras ser cuestionado por la prensa.

Añadió que la Secretaría de Marina se mantiene a la espera del dictamen que emitan las autoridades correspondientes para determinar el curso legal del caso.

Cuatro marinos detenidos por el caso de huachicol fiscal

El titular de la Marina informó que en total son cuatro los miembros de la institución que han sido detenidos y dados de baja como parte de las investigaciones relacionadas con el caso de huachicol fiscal.

La confirmación se da después de que Latinus revelara que los hermanos Farías Laguna se mantuvieron activos dentro de la Marina, incluso después de que existieran órdenes de aprehensión en su contra.

Las fechas de baja de los hermanos Farías

En el caso de Manuel Roberto Farías Laguna, la Marina informó que causó baja efectiva el 18 de diciembre del año pasado.

Por su parte, Fernando Farías Laguna se encontraba activo y en proceso de baja, situación que, de acuerdo con lo informado por el secretario, ya fue concluida conforme a los procedimientos internos de la institución.