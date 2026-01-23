Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos y fue detenido por autoridades estadounidenses tras ser identificado por el FBI como uno de sus objetivos prioritarios, acusado de encabezar una red internacional de narcotráfico y de operar bajo la protección del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información oficial, Wedding era buscado por el FBI por su presunta participación en el tráfico de drogas sintéticas y cocaína hacia Norteamérica, así como por su papel como operador clave dentro de una estructura criminal con alcance internacional.
De atleta olímpico a objetivo prioritario del FBI
Wedding representó a Canadá como esquiador en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002. Años después, según las investigaciones, habría pasado del alto rendimiento deportivo a encabezar una red criminal dedicada al narcotráfico, lo que lo colocó en la lista de los criminales más buscados por el FBI.
Las autoridades estadounidenses señalan que logró evadir a la justicia durante años, hasta que decidió entregarse de manera voluntaria.
Presunta protección del Cártel de Sinaloa
El FBI sostiene que Wedding habría operado bajo la protección del Cártel de Sinaloa, lo que le permitió mover grandes cargamentos de droga y mantener activa su red criminal. Este vínculo fue clave para clasificarlo como un objetivo de alto valor para las agencias de seguridad de Estados Unidos.
Contexto: cooperación México–EU y visita del director del FBI
El anuncio de la detención ocurre tras la visita a México del director del FBI, Kash Patel, quien sostuvo reuniones con autoridades mexicanas, entre ellas el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte del reforzamiento de la cooperación bilateral contra el crimen organizado.
Aunque las autoridades no han señalado una relación directa entre estos encuentros y la entrega de Wedding, el caso se inscribe en una etapa de mayor coordinación entre México y EU para la detención de objetivos prioritarios.