Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos y fue detenido por autoridades estadounidenses tras ser identificado por el FBI como uno de sus objetivos prioritarios, acusado de encabezar una red internacional de narcotráfico y de operar bajo la protección del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, Wedding era buscado por el FBI por su presunta participación en el tráfico de drogas sintéticas y cocaína hacia Norteamérica, así como por su papel como operador clave dentro de una estructura criminal con alcance internacional.

De atleta olímpico a objetivo prioritario del FBI

Wedding representó a Canadá como esquiador en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002. Años después, según las investigaciones, habría pasado del alto rendimiento deportivo a encabezar una red criminal dedicada al narcotráfico, lo que lo colocó en la lista de los criminales más buscados por el FBI.

Las autoridades estadounidenses señalan que logró evadir a la justicia durante años, hasta que decidió entregarse de manera voluntaria.

FBI DIRECTOR PATEL announces capture of former Canadian Olympic snowboarder and FBI Ten Most Wanted fugitive Ryan Wedding in Mexico City: "Just to tell you how bad of a guy Ryan Wedding is, he went from an Olympic snowboarder to the largest narcotrafficker in modern times."

Presunta protección del Cártel de Sinaloa

El FBI sostiene que Wedding habría operado bajo la protección del Cártel de Sinaloa, lo que le permitió mover grandes cargamentos de droga y mantener activa su red criminal. Este vínculo fue clave para clasificarlo como un objetivo de alto valor para las agencias de seguridad de Estados Unidos.

Contexto: cooperación México–EU y visita del director del FBI

El anuncio de la detención ocurre tras la visita a México del director del FBI, Kash Patel, quien sostuvo reuniones con autoridades mexicanas, entre ellas el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte del reforzamiento de la cooperación bilateral contra el crimen organizado.

Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero, ayer recibimos la visita del Director del FBI @FBIDirectorKash , Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana…

Aunque las autoridades no han señalado una relación directa entre estos encuentros y la entrega de Wedding, el caso se inscribe en una etapa de mayor coordinación entre México y EU para la detención de objetivos prioritarios.