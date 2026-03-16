La Secretaría de la Defensa Nacional informó la detención de José “N”, alias “Pepe”, señalado como uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la autoridad militar, “Pepe” fue la persona encargada de trasladar a la pareja sentimental de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero de 2026, día en que el líder del cártel fue abatido.

Durante el operativo, fuerzas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional le aseguraron droga, armamento y un vehículo. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) en Guadalajara.

La Defensa indicó que continuarán las investigaciones y peritajes para determinar la situación jurídica del presunto operador del CJNG.

Según el reporte militar, la captura fue realizada por Fuerzas Especiales del Ejército en coordinación con la Guardia Nacional, bajo el mando de la V Región Militar.

El operativo se relaciona con la operación realizada el 22 de febrero en Tapalpa, donde “El Mencho” resultó herido junto con dos integrantes del CJNG y posteriormente murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

En aquella intervención participaron aeronaves de la Fuerza Aérea, así como elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, en una operación coordinada con inteligencia militar, el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR.