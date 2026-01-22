La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, una indagatoria que la propia mandataria confirmó que ya conocía desde hace semanas.

La gobernadora hizo esta declaración durante su conferencia matinal del miércoles 21 de enero en Tijuana, tras ser cuestionada por la prensa sobre una publicación de la Unidad de Investigación N+Focus relacionada con el caso.

Marina del Pilar confirma que conocía la carpeta de investigación

Marina del Pilar aseguró que estaba enterada del expediente que integra la Fiscalía General de la República, al señalar que se trata de una denuncia que ya había circulado anteriormente en medios de comunicación.

“¿Si conocía esa denuncia? Todos la conocíamos. Ustedes también la conocían”, declaró la gobernadora, al explicar que el caso corresponde a una denuncia anónima presentada desde hace aproximadamente un mes o mes y medio, cuando se filtraron citatorios relacionados con la investigación.

La mandataria estatal enfatizó que la FGR tiene la responsabilidad de investigar cualquier denuncia que reciba, sin importar el tipo de señalamiento o las personas involucradas.

Las acusaciones: sobornos y presuntos vínculos con el crimen organizado

De acuerdo con la carpeta de investigación, Carlos Torres Torres presuntamente habría recibido sobornos mensuales de 150 mil dólares, equivalentes a alrededor de 3 millones de pesos, por parte de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Mexicali.

El presunto objetivo de estos pagos habría sido permitir la operación del grupo criminal conocido como Los Rusos, identificado como una facción del Cártel de Sinaloa, en el estado de Baja California.

La investigación también hace referencia a una posible red relacionada con tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero en la región.

“Confío en la FGR”, afirma la gobernadora

Marina del Pilar recordó que su expareja ya emitió un posicionamiento público desde la noche del martes previo a su conferencia, y reiteró su confianza en la actuación de la FGR.

“Confío en la Fiscalía General de la República y confiamos en que se va a llevar a cabo una investigación seria, responsable, para esclarecer cualquier situación”, afirmó la gobernadora, al subrayar que la institución realizará una investigación a profundidad.