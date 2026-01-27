La presidenta Claudia Sheinbaum exhibió una lista detallada de privilegios y gastos no oficiales que durante años recibieron ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y afirmó que con la nueva Corte “sí se acabaron los privilegios”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria presentó información del propio máximo tribunal que revela la existencia de apoyos y trámites ajenos a funciones oficiales, gestionados como si el personal público fuera asistente personal para resolver la vida cotidiana y los lujos de los exministros.

Los “apoyos” que tenía la vieja Corte y ya fueron cancelados

Sheinbaum explicó que se detectaron al menos 149 apoyos y trámites de carácter no oficial, de los cuales 59 ya fueron eliminados y el resto está en proceso de cancelación. Entre ellos había gastos y gestiones como:

Contratación de servicios de agua, luz, telefonía e internet en domicilios particulares.

Pago de teléfonos celulares con cualquier compañía.

Compra de despensas, comida a domicilio y enseres.

Solicitud de pipas de agua y mantenimiento de plantas de luz.

Reparación de refrigeradores y electrodomésticos.

Reservas en restaurantes, mesas preferenciales y gestión de lugares en estadios.

Boletos de preventa y lugares VIP en eventos.

Servicios de Ocesa y Ticketmaster.

Conseguir autógrafos u objetos personales de artistas y celebridades.

Compra de boletos de avión y reservaciones de hospedaje.

Mudanzas, jardinería, pintura y mantenimiento de casas particulares.

Traslados de amistades y familiares, incluso a consultas médicas.

Gestión de trámites bancarios, aduanales y migratorios.

Compra de regalos, flores y coronas para eventos privados.

La presidenta señaló que estos servicios se realizaban como parte de una rutina institucionalizada, pese a no tener relación con el trabajo jurisdiccional.

Comparativo de sueldos y prestaciones: el recorte al privilegio

Sheinbaum también presentó un comparativo entre la vieja y la nueva Corte. Detalló que entre 2023 y 2024, las y los ministros percibían un sueldo mensual neto de 206 mil 947 pesos, equivalente a 2.48 millones de pesos anuales.

Con la nueva Corte, en 2025, el salario mensual neto bajó a 133 mil pesos y el anual a 1.59 millones. Para 2026, el sueldo mensual es de 134 mil 310 pesos, todavía muy por debajo de los niveles previos.

La presidenta Sheinbaum bromeó sobre los antiguos beneficios de los miembros de la @SCJN. "Ellos sí hubieran podido ver a BTS", aseguró entre risas. Esto tras la polémica por los lujos de los magistrados actuales, incluyendo la compra de camionetas blindadas de alto costo. ⚖️… pic.twitter.com/yrc8WMvkoO — Emeequis (@emeequis) January 27, 2026

En prestaciones, el recorte fue aún más evidente. Entre 2023 y 2024, las prestaciones superaban 1.3 millones de pesos anuales por ministro. En 2025 bajaron a 579 mil pesos y en 2026 a 568 mil pesos.

A partir de septiembre de 2025 se eliminaron beneficios como seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, estímulos por antigüedad y pagos por riesgo.

“Sí se acabaron los privilegios”

La presidenta subrayó que la exhibición de esta información no es un señalamiento penal, sino un mensaje político y ético sobre el uso del dinero público. Afirmó que el país vive un cambio de fondo y que ninguna institución está por encima del principio de austeridad y rendición de cuentas.

La difusión de esta lista se da en un contexto de debate público sobre el gasto del Poder Judicial y busca marcar un precedente: los recursos públicos no están para resolver lujos personales.