La presidenta Claudia Sheinbaum exhibió una lista detallada de privilegios y gastos no oficiales que durante años recibieron ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y afirmó que con la nueva Corte “sí se acabaron los privilegios”.
Durante su conferencia matutina, la mandataria presentó información del propio máximo tribunal que revela la existencia de apoyos y trámites ajenos a funciones oficiales, gestionados como si el personal público fuera asistente personal para resolver la vida cotidiana y los lujos de los exministros.
Los “apoyos” que tenía la vieja Corte y ya fueron cancelados
Sheinbaum explicó que se detectaron al menos 149 apoyos y trámites de carácter no oficial, de los cuales 59 ya fueron eliminados y el resto está en proceso de cancelación. Entre ellos había gastos y gestiones como:
- Contratación de servicios de agua, luz, telefonía e internet en domicilios particulares.
- Pago de teléfonos celulares con cualquier compañía.
- Compra de despensas, comida a domicilio y enseres.
- Solicitud de pipas de agua y mantenimiento de plantas de luz.
- Reparación de refrigeradores y electrodomésticos.
- Reservas en restaurantes, mesas preferenciales y gestión de lugares en estadios.
- Boletos de preventa y lugares VIP en eventos.
- Servicios de Ocesa y Ticketmaster.
- Conseguir autógrafos u objetos personales de artistas y celebridades.
- Compra de boletos de avión y reservaciones de hospedaje.
- Mudanzas, jardinería, pintura y mantenimiento de casas particulares.
- Traslados de amistades y familiares, incluso a consultas médicas.
- Gestión de trámites bancarios, aduanales y migratorios.
- Compra de regalos, flores y coronas para eventos privados.
La presidenta señaló que estos servicios se realizaban como parte de una rutina institucionalizada, pese a no tener relación con el trabajo jurisdiccional.
Comparativo de sueldos y prestaciones: el recorte al privilegio
Sheinbaum también presentó un comparativo entre la vieja y la nueva Corte. Detalló que entre 2023 y 2024, las y los ministros percibían un sueldo mensual neto de 206 mil 947 pesos, equivalente a 2.48 millones de pesos anuales.
Con la nueva Corte, en 2025, el salario mensual neto bajó a 133 mil pesos y el anual a 1.59 millones. Para 2026, el sueldo mensual es de 134 mil 310 pesos, todavía muy por debajo de los niveles previos.
En prestaciones, el recorte fue aún más evidente. Entre 2023 y 2024, las prestaciones superaban 1.3 millones de pesos anuales por ministro. En 2025 bajaron a 579 mil pesos y en 2026 a 568 mil pesos.
A partir de septiembre de 2025 se eliminaron beneficios como seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, estímulos por antigüedad y pagos por riesgo.
“Sí se acabaron los privilegios”
La presidenta subrayó que la exhibición de esta información no es un señalamiento penal, sino un mensaje político y ético sobre el uso del dinero público. Afirmó que el país vive un cambio de fondo y que ninguna institución está por encima del principio de austeridad y rendición de cuentas.
La difusión de esta lista se da en un contexto de debate público sobre el gasto del Poder Judicial y busca marcar un precedente: los recursos públicos no están para resolver lujos personales.