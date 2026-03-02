La presencia del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, en el Nizuc Resort & Spa de Cancún volvió a poner sobre la mesa el discurso de la austeridad republicana frente a los hechos. El legislador fue captado este fin de semana en el restaurante del exclusivo complejo, acompañado por su esposa, según imágenes difundidas por Político MX.

El episodio no pasó desapercibido porque Morena ha sostenido como bandera política la contención del gasto y la vida pública sin excesos. Sin embargo, la estadía en uno de los resorts más exclusivos del Caribe mexicano abrió cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso y las prácticas personales de sus figuras más visibles.

El Nizuc Resort & Spa está ubicado en el kilómetro 21 del Boulevard Kukulcán, en la zona hotelera de Cancún, con vista privilegiada a manglares y al Mar Caribe. El complejo se promociona como un espacio de lujo con alta privacidad, arquitectura sobria y servicios de hospitalidad premium en un entorno natural.

Cuenta con 274 suites orientadas al mar o hacia canales naturales. Entre sus amenidades destacan albercas privadas en algunas villas, terrazas, televisiones HD de 55 pulgadas, baños amplios con tina contemporánea, experiencias tipo spa, cafetera Nespresso e internet de alta velocidad.

Adán Augusto López, senador de Morena fue captado llegando de madrugada al Nizuc Resort & Spa, uno de los hoteles más exclusivos de Cancún.



Las habitaciones arrancan en alrededor de 20 mil pesos por noche y pueden llegar hasta 160 mil en las suites presidenciales.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el Nizuc Resort & Spa?

De acuerdo con tarifas publicadas en su sitio oficial, las habitaciones más accesibles rondan los 17 mil 661 pesos por noche antes de impuestos. Otras referencias señalan precios desde 10 mil 211 pesos hasta 117 mil 385 pesos por noche, dependiendo del tipo de suite. En las opciones más exclusivas, el costo puede ascender hasta 144 mil 644 pesos por noche.

El complejo también ofrece actividades como snorkel, kayak, paseos en yate, tenis, yoga, catas de vino y clases de sushi, servicios que forman parte de la experiencia de alta gama que caracteriza al resort.

La visita del senador ocurre en un contexto en el que Morena mantiene como narrativa central la austeridad republicana. La difusión de las imágenes reavivó el debate público sobre la coherencia entre los principios políticos que se enarbolan y las decisiones personales de quienes ocupan cargos de representación.