El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana María Corina Machado sostendrán una reunión este jueves en la Casa Blanca, en medio del nuevo escenario político que enfrenta Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

De acuerdo con información publicada por Latinus, el encuentro fue confirmado por fuentes cercanas al entorno de Trump y ocurre en un momento clave para el futuro político de Venezuela, donde se discuten los primeros pasos de una posible transición.

Una reunión clave tras la captura de Maduro

La reunión entre Trump y Machado se dará días después de la captura de Nicolás Maduro, un hecho que reconfiguró por completo el tablero político venezolano y abrió conversaciones sobre el rumbo institucional del país.

María Corina Machado es considerada una de las figuras más influyentes de la oposición venezolana y ha sido una voz central en la presión internacional contra el chavismo, por lo que su encuentro con Trump es visto como un mensaje político directo sobre el papel que podría jugar Estados Unidos en la nueva etapa que se abre para Venezuela.

El encuentro será en la Casa Blanca

Según la información difundida, la reunión está programada para realizarse este jueves en la Casa Blanca. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la agenda, los temas específicos que se abordarán ni si habrá un posicionamiento público posterior al encuentro.

Sin embargo, el solo hecho de que Machado sea recibida por Trump en Washington marca un punto de inflexión en la relación entre la oposición venezolana y el liderazgo político estadounidense.

Expectativa sobre el futuro de Venezuela

El encuentro ocurre mientras se debate el diseño de una ruta política para Venezuela tras la salida de Maduro del poder. La reunión entre Trump y Machado es interpretada como un paso relevante en la definición de apoyos internacionales y posibles estrategias para el futuro del país sudamericano.

Por ahora, se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre los alcances del encuentro y las señales políticas que puedan surgir desde Washington.