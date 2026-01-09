Renee Nicole Good tenía 37 años, era madre de tres hijos y se describía a sí misma como escritora y ama de casa. Murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo migratorio en Minneapolis, un hecho que debate en Estados Unidos.

La muerte ocurrió el miércoles 7 de enero, cuando agentes federales realizaban un operativo y un grupo de personas bloqueaba la calle con vehículos. En ese contexto, un agente disparó contra Good desde corta distancia. Una bala impactó en su cabeza. Su fallecimiento fue confirmado horas después en un hospital.

¿Quién era Renee Nicole Good?

Renee Nicole Good era originaria de Colorado Springs y vivía con su pareja y sus tres hijos de 15, 12 y 6 años en el área metropolitana de Minneapolis–St. Paul. En redes sociales se presentaba como escritora y madre, aunque tras su muerte sus perfiles fueron colocados como privados.

Thousands of Minnesotans gathered last night to honor Renee Nicole Good. We will never accept that a single federal agent can be judge, jury, and executioner in our streets. ICE needs to get out of Minneapolis. pic.twitter.com/BvNmhNGtTp — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 8, 2026

Estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Virginia, donde obtuvo el Premio de la Academia de Poetas Estadounidenses para estudiantes universitarios en 2020. Ese mismo año concluyó la licenciatura en inglés en la Facultad de Artes y Letras.

Antes de dedicarse por completo a su familia, trabajó como asistente dental. De acuerdo con testimonios de personas cercanas, no era activista ni militante política, sino una mujer con convicciones religiosas y una vida centrada en su hogar.

El momento en que fue asesinada

El video que circula en redes sociales dura 22 segundos. En él se observa cómo varios agentes descienden de una camioneta oficial y se acercan al vehículo que conducía Good. Le ordenan mover su camioneta. Ella retrocede lentamente y después avanza, empujando a uno de los agentes.

En cuestión de segundos, un elemento de ICE se acerca a la ventanilla y dispara directamente contra ella. Otros civiles que se encontraban en el lugar fueron dispersados con lo que parece ser gas pimienta o un aerosol irritante.

Las autoridades federales sostienen que el agente actuó en defensa propia, al considerar que la mujer intentó atropellarlos.

Donna Granger, madre de Renee, declaró que su hija era una persona profundamente compasiva y cariñosa, y que dedicó gran parte de su vida a cuidar de otros. Al referirse al operativo, aseguró que su hija probablemente estaba aterrorizada en ese momento.

“Era una de las personas más amables que he conocido. Era afectuosa, comprensiva y humana”, dijo.

In a video filmed moments after the fatal ICE shooting of Renee Nicole Good in Minneapolis on January 7 a woman is heard sobbing as she identifies herself as the victim's wife, while federal agents surround the car and confront people recording the scene https://t.co/J8UQ8jPiNR pic.twitter.com/ZQFsvAPbVv — Reuters (@Reuters) January 8, 2026

La opinión de Trump sobre ella

El caso escaló hasta el presidente Donald Trump, quien comentó el video en su red Truth Social. Ahí respaldó la versión oficial, calificó a una mujer que aparece gritando en la grabación como “agitadora profesional” y sostuvo que el agente disparó en defensa propia.

Mientras tanto, el nombre de Renee Nicole Good se convirtió en símbolo de una discusión más amplia sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios, el papel de ICE y las consecuencias fatales que pueden derivarse de estos despliegues.