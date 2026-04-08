Irán volvió a frenar el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz después del ataque israelí en Líbano, en un movimiento que vuelve a tensar uno de los puntos más sensibles del conflicto regional y del mercado energético global. La suspensión fue reportada por la agencia iraní Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, pese a que horas antes se hablaba de una reanudación cautelosa del tráfico tras la tregua temporal entre Estados Unidos e Irán.

El giro se da después de una nueva oleada de bombardeos israelíes en territorio libanés. Reuters reportó que Israel respaldó la pausa de dos semanas entre Washington y Teherán, pero dejó claro que Líbano no forma parte del acuerdo. Esa misma línea fue respaldada por Donald Trump, quien dijo a PBS que Líbano y Hezbolá no fueron incluidos en la tregua.

El choque ahí es directo: mientras Irán presiona para que el frente libanés entre en cualquier esquema de desescalada, Israel sostiene que su ofensiva contra Hezbolá seguirá. El Wall Street Journal reportó que Teherán avisó a mediadores que solo participará en pláticas de paz si Líbano es incluido en el cese al fuego, y que de lo contrario podría revertir su decisión de reabrir Ormuz.

🚨🚨🚨 Irán volvió a cerrar el paso por el estrecho de Ormuz después del ataque de Israel en Líbano, aunque el tránsito de petroleros ya se había reanudado.



El balance provisional es de 87 muertos y 722 heridos por los bombardeos israelíes, mientras decenas de personas seguirían… pic.twitter.com/cMo24jk45y — Fernanda Familiar (@qtf) April 8, 2026

Ormuz se reabre a medias, pero la tregua sigue llena de grietas

La tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán había abierto una ventana para la reapertura del estrecho, vital para el tránsito mundial de petróleo. Sin embargo, expertos y medios internacionales advierten que el flujo de embarcaciones sigue lejos de la normalidad y bajo controles estrictos. The Guardian reportó que no se espera un regreso rápido al volumen previo de tránsito, y que Irán sigue exigiendo autorizaciones para permitir cruces.

Associated Press también señaló que el acuerdo entre Washington y Teherán sigue siendo frágil, con versiones encontradas sobre sus alcances y con Israel manteniendo operaciones fuera de ese marco, en particular en Líbano. Ese contexto ayuda a explicar por qué un ataque israelí en Beirut o en otras zonas libanesas puede tener un efecto inmediato sobre Ormuz, aun cuando formalmente haya una pausa entre Estados Unidos e Irán.

🇮🇷🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Se avistan buques en el Estrecho de Ormuz, reanudándose el tráfico marítimo. Este movimiento se produce tras el anuncio de una tregua de dos semanas acordada entre Irán y Estados Unidos. pic.twitter.com/NXh7NjgO1a — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 8, 2026

El resultado es un escenario todavía muy inestable: una tregua parcial, un estrecho estratégico que vuelve a tensarse y un frente libanés que amenaza con echar abajo cualquier intento de enfriamiento regional.