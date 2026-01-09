EU incauta quinto petrolero en el Caribe ligado a Venezuela

Las fuerzas de EU realizaron una nueva incautación en el Mar Caribe al abordar otro petrolero vinculado a Venezuela, en el marco de la estrategia del gobierno de Donald Trump para frenar la operación de buques sancionados que transportan petróleo venezolano.

El operativo se llevó a cabo antes del amanecer y fue ejecutado por la Marina de Guerra y la Armada de EU, como parte del despliegue militar que Washington mantiene desde hace meses en la región. El Comando Sur confirmó la acción y advirtió que “no hay refugio seguro para los criminales” al anunciar la toma del buque Olina.

Es el quinto petrolero incautado

Con esta operación, el Olina se convierte en el quinto petrolero incautado por fuerzas estadounidenses dentro del esfuerzo por controlar la distribución internacional de los productos petroleros de Venezuela.

La ofensiva se ha intensificado tras la destitución de Nicolás Maduro, ocurrida durante una incursión nocturna de fuerzas de EU, y forma parte de una política más amplia para cerrar rutas marítimas utilizadas por buques sancionados.

🇺🇸🇻🇪 | ÚLTIMA HORA: Estados Unidos incautó el petrolero Olina en el Caribe, cerca de Trinidad y Tobago, en la quinta interdicción de este tipo de embarcaciones en las últimas semanas, como parte de los esfuerzos de Washington por controlar las exportaciones de petróleo… pic.twitter.com/JkBJvrjLpl — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 9, 2026

Sin información sobre la Guardia Costera

Hasta ahora, autoridades navales no han detallado si la Guardia Costera de EU participó en la toma del petrolero, como ha ocurrido en incautaciones previas. Un portavoz se limitó a señalar que, por el momento, no habrá comentarios adicionales sobre el operativo.

Presencia militar sostenida en el Caribe

La incautación del Olina confirma que EU mantiene una presencia militar constante en el Caribe, con el objetivo de reforzar el control sobre el comercio de crudo venezolano y limitar la operación de petroleros sujetos a sanciones internacionales.