El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que este viernes comenzará la publicación masiva de documentos relacionados con la investigación contra Jeffrey Epstein, uno de los casos más oscuros y polémicos de las últimas décadas en Estados Unidos.

La liberación incluirá más de 3 millones de páginas, 2 mil videos y alrededor de 180 mil archivos audiovisuales, de acuerdo con el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche. Se trata del mayor volumen de información revelado hasta ahora sobre el caso del financiero acusado de tráfico sexual de menores.

Qué contienen los archivos del caso Epstein

Los documentos provienen principalmente de dos investigaciones del FBI, realizadas en Florida y Nueva York, y abarcan varias décadas. El material incluye:

Expedientes judiciales

Fotografías y audios

Videos

Evidencia digital y física

Registros del sistema interno de gestión de casos del FBI

Un memorando interno de julio de 2025 señalaba que las autoridades habían identificado más de 300 gigabytes de datos durante la revisión de los archivos.

Una publicación forzada por la presión política

La difusión de estos documentos pone fin, al menos en el papel, a meses de tensión entre el Departamento de Justicia, jueces federales y legisladores que exigían transparencia total sobre el caso.

En noviembre, el Congreso aprobó una ley de transparencia, con apoyo casi unánime, que obligaba al Departamento de Justicia a publicar todos los archivos antes del 19 de diciembre de 2025. Hasta ahora, solo se habían hecho públicos 12 mil 285 documentos, menos del 1 % del total.

La polémica de la “lista de clientes” y las promesas incumplidas

El caso Epstein volvió a incendiar el debate público desde febrero pasado, cuando la fiscal general Pam Bondi aseguró que la supuesta “lista de clientes” estaba sobre su escritorio.

Meses después, el propio Departamento de Justicia aclaró que Bondi se había referido a documentos generales del caso y no a una lista formal. Posteriormente, un memorando conjunto del DOJ y el FBI afirmó que Epstein se suicidó en 2019 y que no existían pruebas de una red de clientes, lo que generó indignación bipartidista.

La desconfianza sigue: ¿transparencia real o información censurada?

Aunque la publicación de millones de archivos representa un avance, no está claro si logrará calmar la desconfianza ciudadana. Documentos difundidos previamente aparecieron totalmente censurados, lo que alimentó la percepción de encubrimiento.

Una encuesta de CNN reveló que la mayoría de los estadounidenses cree que el gobierno sigue ocultando información clave del caso Epstein, incluso después de las liberaciones parciales.