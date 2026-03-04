La actriz Ana Luisa Peluffo, una de las figuras más representativas del Cine de Oro mexicano, murió a los 96 años. La noticia fue confirmada por su familia la mañana de este 4 de marzo a través de un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con el mensaje, la actriz falleció en su rancho en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Su muerte marca el adiós de una intérprete que atravesó varias etapas del entretenimiento nacional, desde el cine clásico de mediados del siglo XX hasta producciones televisivas que la mantuvieron vigente durante décadas.

La familia explicó que la actriz pasó sus últimos años en tranquilidad. En el comunicado señalaron que vivió con serenidad, rodeada de cuidados y cerca de su hijo, y que los servicios funerarios se realizarán de manera privada, en apego a su voluntad.

Triste noticia



Falleció la actriz Ana Luisa Peluffo, consagrada en la Época de Oro del cine mexicano. Murió en paz en su rancho en Jalisco y acompañada de sus seres queridos. De acuerdo a su familia, los servicios funerarios serán privados.



La actriz de 96 años participó en… pic.twitter.com/YySQ3haPwY — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) March 4, 2026

Ana Luisa Peluffo construyó una trayectoria amplia en la pantalla grande durante una etapa considerada una de las más importantes del cine nacional. Con el paso de los años su presencia se extendió también a la televisión, donde participó en diversas telenovelas que permitieron que nuevas generaciones conocieran su trabajo.

Su carrera, que abarcó más de medio siglo, dejó una marca particular dentro de la industria por la forma en que desafió convenciones culturales y participó en producciones que abrieron nuevas discusiones sobre los límites del cine mexicano.

El mito de “La Diana Cazadora” y la confusión que la convirtió en leyenda

Uno de los episodios más curiosos de su carrera ocurrió con la película “La Diana Cazadora” (1957), dirigida por Tito Davison, una producción que terminó generando un mito persistente alrededor de la actriz.

La cinta provocó que durante años muchos espectadores creyeran que Ana Luisa Peluffo había sido la modelo de la famosa escultura de la Diana Cazadora, el emblemático monumento ubicado en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

La confusión creció con el tiempo hasta convertirse en una especie de leyenda urbana. En diversos círculos culturales y entre el público se extendió la idea de que Peluffo había posado para la escultura, lo que llevó incluso a que algunos medios y admiradores comenzaran a llamarla “la Venus viviente”.

La modelo que inspiró la escultura inaugurada en 1942 fue Helvia Martínez Verdayes, quien posó para el escultor Juan Fernando Olaguíbel, autor de la obra. Su participación permaneció durante años relativamente discreta, lo que facilitó que la confusión con la actriz se difundiera entre el público.

El éxito de la película y la presencia de Peluffo en la pantalla alimentaron la asociación popular entre la actriz y el monumento. Con el paso del tiempo, esa coincidencia cinematográfica se transformó en una historia que muchos terminaron creyendo verdadera.

Una carrera que desafió los límites del cine mexicano

Ana Luisa Peluffo construyó una de las trayectorias más extensas del cine nacional, con más de 200 participaciones entre películas y programas de televisión desde finales de la década de 1940.

Debutó en México con “La venenosa”, y con el tiempo participó en numerosas producciones que definieron una etapa importante del cine popular mexicano.

Uno de los momentos que marcó su carrera ocurrió en 1955, cuando protagonizó “La fuerza del deseo”, película en la que realizó un desnudo en pantalla. El hecho fue considerado un parteaguas en la industria nacional, ya que redefinió los límites de lo que podía mostrarse en el cine mexicano de la época.

✝️ DESCANSE EN PAZ: Muere Ana Luisa Peluffo a los 96 años. 🌹

Actriz emblemática de la Época de Oro del cine mexicano y figura clave en la televisión nacional, deja un legado imborrable en la historia del espectáculo.



La actriz que rompió tabúes por haber hecho el primer desnudo… pic.twitter.com/5fFARDvEXr — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 4, 2026

A lo largo de su trayectoria también participó en producciones que circularon en festivales internacionales. Entre ellas destacó “Flores de papel” (1977), presentada en el Festival Internacional de Cine de Berlín, lo que amplió su reconocimiento fuera de México.

Con el paso de los años Peluffo también se integró al mundo de la televisión, donde formó parte de diversas telenovelas que le permitieron mantenerse presente ante el público durante varias décadas.

Su figura terminó representando una transición entre distintas épocas del entretenimiento nacional: desde el cine clásico hasta la televisión contemporánea.