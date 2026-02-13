México discute un cambio profundo en las reglas que rigen su industria cinematográfica. La nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual busca actualizar el marco legal frente al crecimiento del streaming y redefinir la forma en que el Estado impulsa la producción nacional.

Durante la presentación de la iniciativa, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que el objetivo central es garantizar condiciones más justas para el cine mexicano dentro del ecosistema digital. Explicó que la propuesta pretende responder a un mercado transformado por las plataformas y asegurar que las historias nacionales mantengan presencia frente a la oferta internacional.

Plataformas digitales y contenido nacional

Uno de los ejes de la ley es integrar formalmente a los servicios de streaming dentro de la regulación cultural. La funcionaria subrayó que se busca equilibrar la competencia y fortalecer la producción local, no limitar la operación de las plataformas.

De acuerdo con Curiel de Icaza, la intención es que el público tenga mayor acceso a contenidos mexicanos y que los creadores cuenten con mecanismos sostenibles de financiamiento y distribución en la nueva realidad digital.

Financiamiento, apoyos y preservación cultural

La iniciativa también plantea ajustes en los esquemas de apoyo público, con énfasis en la transparencia y en el fortalecimiento de la comunidad creativa.

La secretaria de Cultura destacó que la ley pretende proteger el patrimonio audiovisual y ampliar oportunidades para nuevas voces, al tiempo que se mantiene abierta la colaboración con la industria privada.

El debate legislativo continúa y definirá el alcance final de la norma. Más allá de lo técnico, la discusión gira en torno a una pregunta cultural de fondo: cómo asegurar que el cine mexicano siga existiendo y compitiendo en un mercado global dominado por grandes plataformas.