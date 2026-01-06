María Corina Machado afirmó que Donald Trump merecía el Premio Nobel de la Paz y aseguró que por esa razón decidió dedicarle el reconocimiento que recibió.

Esta declaración la hizo durante una entrevista con Sean Hannity en Fox News, en la que habló del nuevo escenario político que se abrió en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero, quien permanece detenido en el Metropolitan Detention Center, en Nueva York.

Durante la conversación, Machado sostuvo que el Nobel de la Paz no debía entenderse como un reconocimiento personal, sino como parte de un proceso político que, según dijo, habría sido imposible sin la intervención del expresidente estadounidense. “Ese premio, que fue entregado al pueblo venezolano, lo dediqué a Donald Trump porque sería imposible lograr lo que pasó el sábado pasado. Él se lo merecía”, afirmó. Y añadió: “En la historia estará cómo derrotó una tiranía”.

Machado también relató que habló con Trump el mismo día en que se anunció el Premio Nobel de la Paz y que, aunque le gustaría agradecerle en persona, lo hizo por teléfono. “Hablé con Trump el mismo día en que se anunció el Premio. Y en ese momento le agradecí por parte del pueblo venezolano en sus esfuerzos contra el régimen narcoterrorista”, señaló.

El contexto político de estas declaraciones ocurre mientras el gobierno de Estados Unidos ha desdeñado la posibilidad de que Machado participe en una eventual transición política en Venezuela. El propio Trump llegó a decir que la opositora no contaba “ni con el respaldo ni con el respeto” necesario por parte de los venezolanos para liderar el cambio político.

Trump está molesto con Machado

De acuerdo con The Washington Post, el distanciamiento de Trump se debió a su molestia por no haber ganado el Premio Nobel de la Paz y por el hecho de que Machado no lo rechazara públicamente. El diario citó una frase atribuida al expresidente que hoy marca el punto de quiebre del caso: “Si lo hubiera rechazado y dicho: ‘No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela”.

Durante la entrevista con Fox News, Machado también habló de su inhabilitación por parte del gobierno de Nicolás Maduro de cara a las elecciones presidenciales de 2024. La opositora aseguró que esa decisión no impidió que el chavismo fuera derrotado en las urnas. “Derrotamos a Maduro por paliza”, afirmó.

Machado también ofreció un diagnóstico sobre la situación inmediata de la oposición venezolana. “La realidad inmediata a la que nos enfrentamos es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, señaló.

Machado busca volver a Venezuela

Actualmente en el exilio, la opositora aseguró que planea regresar a Venezuela tan pronto como sea posible. “Mi plan también es volver a Venezuela tan pronto como sea posible, que es donde soy más útil para nuestra causa”, dijo.

En el cierre de la entrevista, Machado cuestionó la posibilidad de que Delcy Rodríguez encabece un proceso de transición política, a quien calificó como “la principal arquitecta de la tortura y el tráfico de personas” y señaló como aliada de Rusia, China e Irán. Afirmó que no es una figura confiable ni para los inversionistas internacionales ni para el pueblo venezolano.

Finalmente, Machado aseguró que, en caso de organizarse nuevas elecciones libres, la oposición obtendría una victoria contundente. “Si vamos a unas elecciones libres, vamos a ganar por más del 90%”.