La Derecha Diario dio a conocer una investigación que vuelve a colocar a Morena en el centro de las acusaciones por privilegios y abusos de poder. De acuerdo con el reporte, la dirigente morenista Luisa María Alcalde demolió en 2020 una casa familiar en la colonia Roma Sur para levantar un edificio de lujo con tres departamentos, jardín en la azotea, jacuzzi, asadores y áreas exclusivas que comparte con su hermana. El problema no es solo el nivel de ostentación, sino que la documentación del predio presenta irregularidades graves y la propiedad habría sido habitada sin contar con permiso oficial de habitabilidad.

La denuncia expone una contradicción evidente entre el discurso político de austeridad y la realidad que se construye en zonas de alto valor inmobiliario. Mientras Morena insiste en hablar de igualdad y combate a los privilegios, una de sus figuras centrales aparece ligada a un proyecto que no solo rompe con ese mensaje, sino que podría infringir tanto normas urbanas como procedimientos administrativos.

Vecinos de la zona han señalado que la obra se desarrolló sin transparencia y con trámites incompletos. La falta de permiso de habitabilidad implica que el inmueble no cumplía con los requisitos básicos de seguridad, estructura y uso establecidos por la autoridad capitalina. Pese a ello, el edificio fue ocupado sin restricciones. El caso plantea preguntas urgentes sobre cómo se autorizan estas construcciones y qué tan lejos pueden llegar los vínculos políticos para obtener beneficios que a cualquier ciudadano común se le negarían.

Las revelaciones también resaltan la doble moral en el ejercicio del poder. Las autoridades suelen exigir apego estricto a las normas urbanísticas, pero cuando se trata de personajes cercanos al gobierno, los procedimientos se flexibilizan o se ignoran abiertamente. En un país donde millones de familias enfrentan obstáculos para regularizar sus viviendas, la imagen de un edificio de lujo habitado sin permiso oficial es un recordatorio de que la igualdad ante la ley sigue siendo una ficción.

La investigación revive una discusión que Morena intenta evitar: el uso discrecional del poder para beneficio personal. La falta de claridad en la documentación y las irregularidades señaladas exigen una revisión inmediata por parte de las autoridades de la Ciudad de México. No se trata solo de un edificio, sino de la confianza pública. Si quienes predican austeridad viven en construcciones de lujo sin permisos, ¿qué queda del discurso oficial?