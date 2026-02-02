Apenas amaneció este 2 de febrero y Donald Trump no tardó en reaccionar a la ceremonia de los premios Grammys celebrada la noche anterior. El presidente de Estados Unidos arremetió con fuerza contra el evento y, en particular, contra su presentador, Trevor Noah, luego de que hiciera un comentario que lo vinculaba con la isla del fallecido Jeffrey Epstein, hoy conocida por haber sido utilizada como base para el tráfico sexual.

Trump calificó la ceremonia como “basura” y “de lo peor”, pero el punto de quiebre fue el chiste lanzado por Noah durante la transmisión, en el que mencionó que tanto Trump como Bill Clinton habían pasado tiempo en la propiedad de Epstein, relacionándolo además con su interés por Groenlandia. El comentario desató una reacción inmediata y explosiva del mandatario.

Trump niega cualquier vínculo con la isla de Epstein

Durante el monólogo, Trevor Noah dijo que Trump quería Groenlandia “porque la isla Epstein ya no está para pasar el rato con Clinton”, una frase que rápidamente se volvió viral. Minutos después, Trump respondió desde su red social Truth Social, asegurando que la afirmación era completamente falsa y difamatoria.

“Noah dijo, incorrectamente sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡Falso!”, escribió el presidente. Aunque señaló que no podía hablar por Bill Clinton, fue enfático al afirmar que él nunca ha puesto un pie en ese lugar ni en ninguna zona cercana. Aseguró además que jamás ha sido acusado de ello, ni siquiera por lo que llamó “los medios de noticias falsas”.

TREVOR NOAH BROMEA SOBRE EPSTEIN EN LOS GRAMMY Y EL PRESIDENTE RESPONDE CON AMENAZA DE DEMANDA El presentador y comediante Trevor Noah se volvió tendencia luego de realizar un comentario satírico durante la ceremonia de los Grammy relacionado con la llamada "lista de Epstein". La broma provocó una reacción inmediata del presidente, quien calificó el señalamiento como falso y difamatorio, asegurando que evalúa presentar una demanda legal. El intercambio rápidamente encendió las redes sociales y abrió un nuevo debate nacional sobre los límites entre la sátira, la libertad de expresión y la respuesta legal de figuras públicas ante comentarios que consideran perjudiciales.

Trump amenaza con demandar y lanza insultos contra Trevor Noah

La furia de Donald Trump no se quedó en una aclaración. El mandatario advirtió que su equipo legal ya analiza acciones legales en contra de Trevor Noah y de la cadena televisiva. En su mensaje, llamó al comediante “patético, sin talento e idiota” y aseguró que buscará una compensación económica millonaria por el daño a su imagen.

“Parece que enviaré a mis abogados para demandar a este pobre maestro de ceremonias y demandarlo por mucho dinero”, escribió Trump, antes de lanzar una advertencia directa. “Prepárate Noah, me voy a divertir contigo”.

En el mismo mensaje, Trump aprovechó para atacar el formato del evento y sus niveles de audiencia. Comparó a Trevor Noah con Jimmy Kimmel, a quien ha criticado anteriormente por su desempeño en los premios Oscar, y aseguró que la cadena CBS tiene “suerte” de que la ceremonia no “ensucie más sus ondas televisivas”.

Hasta el momento, ni Trevor Noah ni representantes de CBS han respondido públicamente a las amenazas del presidente. Sin embargo, la polémica ya se ha viralizado en redes sociales y ha reavivado el debate sobre el tono político y los límites del humor en eventos de alto perfil como los Grammys.