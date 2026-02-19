Seis años después de la última entrega, Toy Story 5 reunirá de nuevo a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y los juguetes clásicos de Pixar para una misión distinta: competir con la era digital por la atención de su dueña, Bonnie.

El estudio lanzó este jueves el tráiler oficial de la quinta película de la franquicia, que mostrará cómo Bonnie, ahora con 8 años, se ve cada vez más absorbida por un dispositivo inteligente llamado LilyPad, una tableta con personalidad propia que pone en riesgo el lugar de los juguetes tradicionales.

Regreso de voces clásicas y nuevos personajes

Gran parte del elenco original regresa para esta entrega. Tom Hanks vuelve como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie, acompañados por Tony Hale y Blake Clark. También se suman nuevas voces como Greta Lee, quien dará vida a la tableta LilyPad, y Conan O’Brien como el juguete tecnológico “Smarty Pants”.

La película, dirigida por Andrew Stanton y codirigida por Kenna Harris, contará con música de Randy Newman y mostrará a los personajes clásicos lidiando con el desafío de mantener viva su misión frente a la omnipresente tecnología.

Estreno y contexto de la historia

Toy Story 5 llegará a los cines el 18 de junio de 2026 en México y el 19 de junio en Estados Unidos, continuando con la tradición de lanzamientos veraniegos de Pixar.

En esta entrega, la historia gira en torno a la rivalidad entre el juego físico y la atracción de los dispositivos digitales, reflejando una problemática actual sobre la conexión de los niños con las pantallas y la imaginación tradicional de los juguetes.