Marvel Studios reveló el cuarto teaser tráiler oficial de Avengers: Doomsday y, entre Wakanda, Talokan y el caos multiversal, hay una noticia que resuena fuerte en México: Tenoch Huerta y Mabel Cadena están de regreso en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El avance confirma el retorno de Huerta como Namor y de Cadena como Namora, marcando una presencia mexicana sólida en la quinta película de Los Vengadores, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre. Para muchos fans, el tráiler no solo adelanta acción y conflictos globales, también representa un momento de orgullo nacional dentro de una de las franquicias más poderosas del cine.

Este es el cuarto adelanto de Avengers: Doomsday, luego de los teasers centrados en Capitán América, Thor y los X-Men originales.

Namor, Namora y el peso mexicano dentro de Marvel

El teaser se enfoca principalmente en Wakanda, Talokan y la integración de Los Cuatro Fantásticos. Tras una breve aparición de Shuri como Black Panther, el avance muestra a Namor y Namora en escenas separadas, reforzando su papel dentro del nuevo conflicto global.

Mabel Cadena aparece con una estética similar a la vista en Black Panther: Wakanda Forever, aunque con una paleta menos azulada al encontrarse fuera del océano. Su personaje mantiene la fuerza visual y simbólica que la consolidó dentro del universo Marvel.

Por su parte, Tenoch Huerta presenta una transformación notable. Namor aparece vestido con una gabardina negra, sentado en el trono de un reino árido, una imagen que sugiere cambios profundos en su liderazgo y en el destino de Talokan. La escena refuerza la relevancia del personaje dentro de la nueva saga y confirma que Huerta sigue siendo una pieza clave en el tablero de Marvel.

Ambos actores aparecen durante pocos segundos, antes de dar paso a uno de los momentos más comentados del avance: el primer encuentro entre M’Baku y Ben Grimm (La Mole).

“Avengers: Doomsday”, el evento que marca una nueva era

Avengers: Doomsday es la quinta película de Los Vengadores y la primera desde Endgame, estrenada hace siete años y que cerró la llamada Saga del Infinito. La nueva cinta es uno de los pilares de la Saga Multiversal, con un enfoque más amplio y personajes de distintas franquicias convergiendo.

Tras la salida de Jonathan Majors del proyecto, Marvel reconfiguró su historia central y anunció que Robert Downey Jr. interpretará al Doctor Doom, quien se convertirá en el villano principal del nuevo arco narrativo.

Hasta ahora, el estudio ha confirmado la presencia de Capitán América, Thor, los X-Men, Los Cuatro Fantásticos y los wakandianos, incluyendo de forma destacada a Namor y Namora. Aunque la participación de Tenoch Huerta y Mabel Cadena ya había sido anunciada previamente, este tráiler funciona como una reconfirmación oficial de su regreso y del peso que tendrán en la historia.

Con este avance, Marvel no solo prepara el terreno para uno de sus estrenos más esperados, también coloca nuevamente a actores mexicanos en el centro de una producción global, consolidando su lugar dentro del cine de superhéroes.