Prime Video finalmente mostró el primer tráiler de Spider-Noir, la nueva serie protagonizada por Nicolas Cage que lleva a la pantalla en formato live action una de las versiones más oscuras del universo de Spider-Man.

El proyecto, inspirado en el personaje presentado en los cómics Spider-Man Noir y popularizado en la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse, presenta a Cage como un investigador privado envejecido y atormentado en el Nueva York de los años 30, obligado a enfrentar su pasado como el único superhéroe de la ciudad.

El avance confirma una estética fiel al cómic: tonos sombríos, ambientación retro, gabardina, sombrero fedora y una ciudad marcada por el crimen y la corrupción. A diferencia de otras adaptaciones del Hombre Araña, esta versión apuesta por un tono noir clásico, con narrativa más adulta y enfoque detectivesco.

¿De qué tratará Spider-Noir?

La historia seguirá a un Peter Parker alternativo que ya dejó atrás sus días de gloria como vigilante enmascarado, pero que se ve forzado a retomar su identidad heroica cuando una nueva amenaza pone en riesgo la ciudad.

La serie explorará temas como redención, desgaste moral y violencia urbana, con una narrativa más cruda que otras producciones del universo arácnido.

Nicolas Cage regresa al personaje

Nicolas Cage ya había dado voz a Spider-Noir en la versión animada de 2018. Ahora retoma el papel en carne y hueso, algo que los fans esperaban desde hace años.

El actor ha declarado en ocasiones anteriores que el personaje le permite rendir homenaje al cine clásico de detectives y al estilo expresionista que marcó al género noir.

Fecha de estreno en Prime Video

Prime Video confirmó que Spider-Noir se estrenará en 2026 y formará parte del universo expandido de personajes relacionados con Spider-Man que desarrolla Sony en colaboración con plataformas de streaming.

Con este proyecto, la franquicia continúa expandiéndose hacia versiones más experimentales y adultas del universo Marvel, apostando por historias que se alejan del tono juvenil tradicional del superhéroe.

El tráiler ya circula en redes y ha generado expectativa entre los seguidores del personaje, quienes celebran el regreso de Nicolas Cage y el enfoque oscuro que promete diferenciar esta adaptación de otras versiones del Hombre Araña.