Paramount Skydance se perfila como ganador de la batalla por adquirir Warner Bros. Discovery después de que Netflix anunciara que no igualará su oferta, marcando un punto de inflexión en una de las pujas más intensas por un estudio de entretenimiento en años.

La oferta de Paramount Skydance, valuada en alrededor de 31 dólares por acción en efectivo, fue considerada superior a la propuesta de Netflix de 27.75 dólares por parte del consejo directivo de Warner Bros., lo que abrió el camino para que la transacción avanzara hacia su aprobación final.

La retirada de Netflix ocurrió tras varios meses de competencia y después de que sus codirectores —Ted Sarandos y Greg Peters— decidieran que igualar la oferta no era financieramente atractivo ni estratégico para la plataforma de streaming. Tras el anuncio, las acciones de Netflix subieron más de 10 %, mientras que las de Warner Bros. mostraron una ligera caída en medio de la transición.

🚨 Warner :

La oferta de Paramount ha sido muy alta para Netflix y tiene 4 días para superarla o ya no podrá comprar Warner.

😱

Ojalá y no.

🙏🏻#TioTendencias #WarnerBros pic.twitter.com/RTpHdgL9gd — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) February 26, 2026

La operación, que podría valorarse en más de 111 mil millones de dólares, consolidaría a Paramount como uno de los conglomerados de medios más grandes del mundo, integrando estudios cinematográficos, plataformas de streaming como HBO Max y Paramount+, así como canales de noticias y cable.

Aun así, el acuerdo aún debe pasar revisiones regulatorias en Estados Unidos y en otras jurisdicciones por posibles preocupaciones de competencia y antimonopolio, como ha señalado la fiscal general de California, Rob Bonta.

La retirada de Netflix y el avance de Paramount no solo cambia la configuración de poder en Hollywood, sino que redefine la carrera por contenido, producción y distribución en el streaming global, en un momento en que las grandes plataformas buscan crecer sin sacrificar rentabilidad.