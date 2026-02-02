Universal Pictures sorprendió a los fans del Rey del Pop con el estreno del tráiler oficial de Michael, la nueva película biográfica que retrata la vida y legado de Michael Jackson. El avance fue lanzado este lunes y está acompañado por uno de sus himnos más icónicos: Don’t Stop ’til You Get Enough.

El tráiler ofrece un primer vistazo a Jaafar Jackson, sobrino del cantante, quien interpreta a Michael en esta ambiciosa producción, además de mostrar a Colman Domingo y Nia Long en los papeles de Joe y Katherine Jackson, padres del artista.

El biopic de Michael Jackson: más allá del escenario

La película Michael recorre la vida del artista desde sus primeros pasos como líder de los Jackson Five hasta su consolidación como uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos. La cinta no solo se enfoca en su éxito musical, sino también en el lado humano del cantante, su proceso creativo, las presiones de la fama y los momentos que marcaron su carrera.

El filme invita al espectador a conocer a Michael Jackson desde una perspectiva íntima, mostrando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus primeros años como solista. Uno de los momentos que más ha llamado la atención del tráiler es la aparición de Bubbles, el famoso chimpancé que acompañó al artista durante una etapa clave de su vida.

¿Cuándo se estrena la película ‘Michael’?

Titulada simplemente Michael, la película tiene programado su estreno para el 24 de abril de 2026, luego de haber sido retrasada de su fecha original prevista para octubre de 2025.

La dirección corre a cargo de Antoine Fuqua, cineasta reconocido por Training Day, mientras que el guion fue escrito por John Logan. A través de imágenes de archivo, testimonios clave y momentos decisivos, la cinta reconstruye el camino de un artista que enfrentó dudas, presiones y una exigencia creativa constante antes de convertirse en un ícono global.