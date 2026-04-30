Si no haces esto antes del 30 de junio, tu línea se va a ir a dormir… y no, no es exageración. Estamos hablando de tu número, ese que usas para todo, y de paso de tu WhatsApp, que ya es medio vida entera para muchos. Si no vinculas tu línea con la CURP, el servicio se suspende.
Así de simple: no llamadas, no mensajes, no datos. Agarras el celular, lo desbloqueas… y no pasa nada.
Ahora, aquí es donde varios se están confiando. WhatsApp no desaparece, pero tampoco te salva.
La app sigue ahí, sí, pero solo funciona con WiFi. En tu casa todo normal, sales a la calle y ya no mandas ni un “oye, ya voy”. Y en el día a día eso pesa más de lo que parece. Quieres pedir algo, avisar que llegas tarde, responder rápido… y nada, porque dependes de encontrar señal.
Y espérate, porque hay un detalle que casi nadie está viendo:
¡ Si cambias de celular, puedes quedarte fuera de tu cuenta.!
WhatsApp te pide un código por SMS para entrar, y si tu línea está suspendida, ese mensaje nunca llega. Sin código, no hay acceso. Así de fácil te puedes quedar sin chats, sin grupos, sin nada.
La fecha ya está puesta y no se va a mover: 30 de junio. No hay prórroga, no hay “luego lo hago”. Tu número no se pierde, pero queda congelado hasta que hagas el trámite. Ahí está… pero no sirve.
Así que no, no es que WhatsApp deje de funcionar… es que te quedas incomunicado, y en estos tiempos es como vivir en las cavernas.