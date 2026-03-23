¿Pensabas que ya olía a playa, descanso y cero pendientes? Bueno… bájale dos rayitas, porque la realidad laboral viene a romper corazones.

La famosa Semana Santa ya está tocando la puerta y sí, medio México ya anda haciendo planes… pero también hay otro medio México preguntándose lo mismo: ¿de verdad nos van a dar esos días o puro sueño guajiro?

Aquí va la verdad sin rodeos: ni el Jueves Santo ni el Viernes Santo son días de descanso obligatorio en México. Así como lo lees. La Ley Federal del Trabajo no los marca como feriados oficiales, así que, legalmente, son días normales de chamba. Nada de pago doble, nada de pago triple… puro salario como cualquier otro día.

Ahora, antes de que empieces a reclamarle al universo, hay un pequeño “pero”: algunas empresas sí dan esos días libres, pero es por tradición, buena onda o acuerdos internos… no porque la ley los obligue. Lo mismo pasa con escuelas y ciertos trabajos administrativos que aprovechan para cerrar.

Así que si ya te veías en modo vacaciones desde el jueves… mejor confirma primero con tu jefe.

Porque en esta historia, más que milagro… lo que necesitas es suerte.

Lo días que SI son de descanso oficial, son: