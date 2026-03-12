Dicen que los perros son parte de la familia… pero hay momentos en los que queda claro que, para muchos, son incluso más que eso.

En redes sociales se volvió viral una despedida que hizo llorar a miles de personas: una familia decidió darle el último adiós a su querida perrita Cattaleya de una manera que pocos olvidarán.

Y no, no fue una despedida cualquiera.

La perrita de pelaje dorado y con rasgos similares a un Golden Retriever había sido diagnosticada con cáncer. Después de luchar contra la enfermedad y tras intentar todo lo posible para salvarla, la familia tomó una de las decisiones más difíciles que puede enfrentar alguien que ama a su mascota: permitirle descansar y evitarle más sufrimiento.

Pero antes de decir adiós, quisieron regalarle algo especial.

Algo que pareciera salido de una película.

Un mariachi llegó hasta su casa para cantarle nada menos que la canción “Amor Eterno”, del inolvidable Juan Gabriel.

En el video que circula por redes, se observa al mariachi interpretar la melancólica canción mientras Cattaleya permanece tranquila, rodeada por su familia, recibiendo caricias y abrazos.

La cámara enfoca sus ojos… serenos… como si entendiera que ese momento era diferente, de fondo se escuchan los versos que han acompañado tantas despedidas:

«Como quisiera que no te fueras…

Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado…»

Mientras la música suena, la familia acaricia su cabeza dorada, sabiendo que esas serían de las últimas veces que podrían hacerlo.

Entre lágrimas, abrazos y mucho amor, Cattaleya tuvo una despedida digna de una princesa… una de esas historias que recuerdan que el amor por una mascota puede ser tan profundo como cualquier otro.

Y el video dejó una pregunta flotando en internet:

Si tuvieras que despedirte de tu mascota… ¿harías algo así para decirle adiós?