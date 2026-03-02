Internet tiene nuevo jefe. No es influencer, no canta, no baila… pero sí se aferra a un peluche como si le debiera la renta. Se llama Punch y es un macaco japonés que nació en el zoológico de Ichikawa y fue rechazado por su mamá al nacer.

Y aquí empieza el drama.

El pequeño, de apenas siete meses, tuvo que ser criado por el personal del zoológico. Según explicó el portavoz Takashi Yasunaga a EFE, el rechazo pudo deberse a la inexperiencia de la madre y a las altas temperaturas. Cosas que pasan en la vida… incluso en el mundo mono.

Pero Punch no se quedó en modo tragedia.

Como todo bebé macaco, necesitaba algo a qué agarrarse para sentirse seguro. Intentaron con toallas… pero no. Él tenía estándares. Hasta que apareció “Lupe”, un peluche naranja que se convirtió en su mamá de felpa oficial.

Desde entonces, el changuito duerme, camina, come y explora abrazado a su orangután de peluche. Y claro… internet hizo lo suyo. Fotos virales, miles de visitas al zoológico y un fandom más fiel que cualquier club de K-pop.

Y cuando tú creías que la historia ya estaba completa… entra México.

Porque si algo sabemos hacer aquí es convertir cualquier fenómeno viral en pan dulce.

La panadería Bestcake MX dijo: “¿Un changuito viral? Hazlo concha”. Y nació la Punchconcha. O mejor dicho —como sugirió el pueblo sabio de las redes— la “Conchanguito”.

La publicación explotó en likes. La gente fascinada. Comentarios llenos de ternura. Y sí, probablemente más de uno compró el pan nomás por el antojo emocional.

Pero ojo: no es un caso aislado. Esta concha forma parte de los “Conchiamalitos”, una colección de panes inspirados en animales: hay palomas, perritos, capibaras y hasta ajolotes. Porque si algo no se detiene en México… es la creatividad panadera.

Y así, pasamos de un macaco abrazando un peluche en Japón… a una concha con forma de changuito conquistando vitrinas en la Ciudad de México.