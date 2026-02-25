¿Te imaginas perder 140 mil seguidores… por un parpadeo digital?

Una influencer de belleza en China está en el ojo del huracán después de que, en plena transmisión en vivo, su filtro decidió tomarse un descanso de unos segundos. Sí, así como lo lees: un pequeño movimiento, el efecto desaparece… y aparece su rostro sin retoques.

El clip se volvió viral en TikTok y Threads. En el video se le ve posando con el clásico filtro que afina facciones y aclara la piel. De pronto, ¡pum! Se cae el efecto y durante unos segundos se muestra una versión sin estilización digital. Después, como si nada hubiera pasado, el filtro regresa y todo vuelve a la “normalidad estética”.

Pero internet no perdona.

Medios como el New York Post retomaron publicaciones donde se afirma que la creadora habría perdido hasta 140 mil seguidores tras el incidente. Ojo: esa cifra no ha sido confirmada oficialmente, pero el rumor ya hizo más ruido que el propio fallo técnico.

Mientras algunos usuarios la criticaron por depender de filtros, otros salieron a defenderla diciendo que se veía “mucho más guapa que el filtro”. Porque claro, en redes todos somos jueces… y también expertos en iluminación, edición y autoestima ajena.

La polémica volvió a poner sobre la mesa el debate sobre herramientas como CapCut y los filtros extremos que distorsionan la percepción de la imagen real.

Moraleja digital: en la era del streaming, el verdadero terror no es un hater… es que el filtro te abandone en vivo.