La clásica escena de la hielera llena de tortillas calientes recorriendo las colonias podría tener los días contados… o al menos salir muy cara.

La Procuraduría Federal del Consumidor puso la lupa sobre una práctica bastante común en varias ciudades: la venta de tortillas guardadas en hieleras o transportadas en motocicletas. Y aunque para muchos parecía algo normal, las autoridades advierten que podría representar riesgos sanitarios y hasta irregularidades en el peso del producto.

La delegación Golfo Norte de la Profeco lanzó un llamado directo a tiendas de autoservicio, abarrotes y misceláneas para que suspendan esta práctica cuando se realiza en la vía pública sin cumplir con la normatividad. El objetivo, aseguran, es evitar afectaciones tanto a la salud como al bolsillo de los consumidores.

El tema ya está generando consecuencias, específicamente en Tamaulipas. En ese estado, varios establecimientos han sido sancionados por ofrecer tortillas almacenadas en hieleras o contenedores térmicos sin cumplir con las reglas establecidas para la venta de alimentos.

El principal problema, según la autoridad, es que muchas veces las tortillas quedan expuestas a temperaturas inadecuadas o a condiciones de almacenamiento que no garantizan su correcta conservación. Pero no es el único detalle.

También se ha detectado que, en muchos casos, el producto se vende sin información básica obligatoria. Datos como el peso exacto, la fecha de elaboración o la caducidad simplemente no aparecen, lo que representa una violación directa a las normas de información comercial.

Las sanciones no son precisamente simbólicas. Dependiendo de la gravedad de la falta y de las condiciones en las que se detecte la irregularidad, las multas pueden alcanzar hasta los cuatro millones de pesos.

Desde la Profeco explican que la venta de tortillas en hieleras (ya sea desde negocios o mediante motocicletas que recorren colonias) queda prohibida cuando no se garantizan las condiciones adecuadas de higiene y manejo de alimentos.

El titular de la dependencia en la región, Manuel Leal Villarreal, señaló que la medida busca asegurar que este alimento básico llegue al consumidor bajo estándares correctos de calidad, higiene y almacenamiento.

Las revisiones ya están en marcha y los procesos de sanción continúan contra establecimientos que no cumplen con las disposiciones.

En pocas palabras: vender tortillas en hielera sin cumplir las reglas puede salir mucho más caro que el propio negocio.