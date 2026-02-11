La Secretaría de Salud en México reiteró que las mujeres embarazadas NO deben aplicarse la vacuna contra el sarampión, ya que forma parte del grupo para el cual este biológico está contraindicado por precaución médica.

Las vacunas triple viral (SRP) y doble viral (SR), que protegen contra el sarampión, contienen virus vivos atenuados. Aunque el riesgo real de daño es muy bajo, las autoridades sanitarias explican que existe un riesgo teórico de que estos virus puedan afectar al feto en desarrollo, por lo que se evita su aplicación durante la gestación.

Por esta razón, las guías oficiales recomiendan que las mujeres no queden embarazadas durante al menos 28 días después de recibir estas vacunas, como medida preventiva para evitar posibles complicaciones.

Qué vacunas SÍ se recomiendan durante el embarazo

Aunque la vacuna contra el sarampión no está permitida en esta etapa, existen otras inmunizaciones clave para proteger tanto a la madre como al bebé.

Una de las más importantes es la vacuna TDPA (tétanos, difteria y tos ferina), recomendada a partir de la semana 20 de embarazo, especialmente en el tercer trimestre. Esta vacuna ayuda a prevenir la tos ferina en recién nacidos, una enfermedad que puede ser grave en los primeros meses de vida.

También se recomienda la vacuna Td (tétanos y difteria), la cual puede aplicarse en cualquier momento del embarazo para prevenir infecciones peligrosas.

Además, la vacuna contra la influenza es fundamental durante la temporada invernal, ya que reduce el riesgo de complicaciones respiratorias en la madre y brinda protección indirecta al bebé.

Llamado a la prevención

La Secretaría de Salud exhorta a las mujeres embarazadas a mantenerse informadas, acudir a sus controles médicos y no automedicarse ni aplicarse vacunas sin supervisión profesional, con el objetivo de proteger la salud de la madre y del bebé.

Pero como ya sabes, antes de tomar cualquier decisión, consulta a tu médico..