Una mujer que trabaja haciendo tortillas a mano en el Mercado de la Unidad Veracruzana se volvió viral luego de noquear a un joven con un solo cachetadón durante un reto en el antro La Factoría.

En el video, el joven acepta el reto y se queda quieto para recibir las cachetadas, confiado… hasta que la realidad lo alcanzó. La chica lanza dos golpes directos al rostro, pero el último impacto fue tan potente que lo mandó directo al piso, completamente noqueado.

Los presentes quedaron en shock. Nadie esperaba que la fuerza de la mujer fuera tan brutal.

El staff del lugar corrió a auxiliar al joven, quien tardó en reaccionar y fue levantado con ayuda, visiblemente mareado y desorientado, mientras los asistentes seguían comentando lo que acababan de presenciar.

El clip se volvió viral en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios, con usuarios bromeando sobre la fuerza nivel industrial de la trabajadora del mercado.

México de nuevo superando a la IA 🤖 pic.twitter.com/fnM4USXRlr — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@MexicoMagico) February 3, 2026

Y como era de esperarse, los comentarios están imperdibles:

«Mi awuelita que hacia tortilla de mano, una vez me pego porque yo le pegue a mi hermanita, desde entonces soy muy respetuoso de las mujeres. Jamas senti un golpe tan macizo. Fue como un golpe con haki.»

«Hay competencia de cachetadas!! Que la manden, si trae con que jajaja»

«Las mujeres ya no lloran, FrACTURAN (la mandíbula)»

«Mira, de puro amasar noqueo a otro chavo»