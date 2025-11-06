Hijo de Alfonso Durazo pierde visa estadounidense por presuntos vínculos con lavado y huachicol fiscal

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Alfonso Durazo Chávez, hijo del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, por presuntos vínculos con lavado de dinero y operaciones relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, de acuerdo con información publicada por Los Angeles Press.

Fuentes citadas por el medio estadounidense señalan que la medida fue tomada tras una investigación del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado, que involucra a varios empresarios y familiares de funcionarios mexicanos presuntamente beneficiados por esquemas de triangulación financiera.

Aunque hasta el momento el gobierno de Sonora no ha emitido una postura oficial, el caso ha generado polémica, especialmente porque Alfonso Durazo Montaño ha sido uno de los principales defensores del discurso anticorrupción dentro de Morena.

La revocación de visas a familiares de altos funcionarios mexicanos se ha vuelto más frecuente durante los últimos meses, como parte de la política de vigilancia internacional sobre casos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Fuentes diplomáticas indican que la decisión de Washington forma parte de una revisión más amplia sobre el uso de recursos públicos y contratos ligados a redes financieras sospechosas de evasión y lavado de capital.

La noticia se suma a una serie de señalamientos que han golpeado a la élite política vinculada al oficialismo. Si bien no existen aún acusaciones judiciales formales contra Durazo Chávez, el retiro de su visa representa un mensaje claro del gobierno estadounidense sobre el endurecimiento del escrutinio internacional contra la corrupción en México.