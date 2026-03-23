Disney lanzó el nuevo tráiler de la versión live-action de Moana y, ahora sí, mostró de lleno a Dwayne “The Rock” Johnson como Maui. La imagen del actor convertido en el semidiós fue una de las grandes apuestas del adelanto y también uno de los elementos más comentados por el nivel de transformación física que implicó.

Para interpretar a Maui, Johnson pasó por sesiones diarias de unas dos horas y media de maquillaje y caracterización. El proceso incluyó un traje corporal diseñado a partir de moldes de su cuerpo, además de prótesis y una peluca que, según contó, hacía todavía más pesado el trabajo durante las escenas en el agua.

“Eso es un adicional de 40 libras sobre ti”, explicó el actor. También reconoció que actuar con todo ese peso encima fue un ajuste importante, sobre todo por el calor y el desgaste entre tomas.

Maui fue un reto físico y también cultural

Johnson contó que el vestuario volvió especialmente exigente el rodaje. “Fue agotador por el traje y el calor que hacía”, dijo, al recordar que entre tomas necesitaba apoyo del equipo para refrescarse y acomodar el traje.

Pero más allá del esfuerzo físico, el actor subrayó el peso cultural del personaje. Interpretar a Maui, explicó, también implica representar una herencia polinesia que para él tiene una dimensión personal profunda.

“A través de todo eso, todavía hay un amor y una alegría inherentes a la cultura polinesiana”, afirmó.

La historia retoma la base de la película animada

La nueva película seguirá la historia de la cinta animada original. Moana, interpretada ahora por Catherine Lagaʻaia, volverá a emprender el viaje para devolver el corazón de Te Fiti, robado por Maui.

El elenco incluye a John Tui como el jefe Tui, Frankie Adams como Sina y Rena Owen como la abuela Tala. La producción está encabezada por Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda.

La live-action de Moana llegará a los cines de América Latina el 9 de julio de 2026.