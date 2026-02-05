La empresa de tecnología en salud Doc.com informó que presentó formalmente una solicitud para cotizar en el Nasdaq Stock Market, bajo el símbolo propuesto DOCC, sujeta a la revisión y aprobación de ese mercado bursátil.

El movimiento representa un paso clave en la estrategia de la compañía para acelerar su expansión global y fortalecer su misión de ofrecer acceso médico de calidad, apoyado en inteligencia artificial y tecnología blockchain, especialmente en comunidades desatendidas.

Expansión global y acceso médico gratuito

De concretarse el listado en Nasdaq, Doc.com buscará escalar su ecosistema integral de salud, que ofrece acceso médico inicial gratuito las 24 horas del día mediante servicios de telemedicina impulsados por IA. La plataforma conecta a los usuarios con médicos y personal de salud con licencia, y prevé integrar de manera progresiva atención psicológica y veterinaria.

A diferencia de otros modelos de telemedicina basados en suscripciones, Doc.com ofrece atención primaria inicial sin costo, complementada con servicios premium planificados de forma gradual, lo que permite sostener el modelo a largo plazo y ampliar el acceso a la atención médica.

Visión de equidad en salud

“Presentar la solicitud para Nasdaq es un hito significativo que refuerza nuestra visión de largo plazo y nuestro compromiso con la equidad en salud”, afirmó Charles Nader, director ejecutivo de la compañía.

“Este paso nos posiciona para expandirnos globalmente, avanzar en nuestras tecnologías de inteligencia artificial y blockchain, y generar un impacto social positivo al llegar a más comunidades que lo necesitan. Creemos que la salud debe ser un derecho humano”, añadió.

Un ecosistema integral apoyado en IA y blockchain

El ecosistema de Doc.com está diseñado para atender múltiples dimensiones del bienestar, incluyendo telemedicina, salud mental, atención veterinaria, farmacia y educación, además del desarrollo de herramientas de Hospital AI y otros proyectos de investigación temprana orientados a una atención más eficiente y personalizada.

La empresa utiliza datos médicos desidentificados, en cumplimiento con regulaciones de privacidad, para entrenar sus sistemas de IA y mejorar la precisión diagnóstica y la personalización de tratamientos. Paralelamente, su infraestructura blockchain busca reforzar la transparencia e integridad de los datos, registrando de forma segura cada interacción médica.

Presencia en América y planes de crecimiento

Con operaciones activas en Estados Unidos y América Latina, Doc.com planea continuar su expansión internacional mediante alianzas estratégicas y programas de acceso gratuito, adaptando sus servicios a contextos locales y culturales diversos.

Mientras avanza el proceso de revisión por parte de Nasdaq, la compañía aseguró que seguirá enfocada en expandir el acceso a la atención médica, perfeccionar su tecnología y escalar su modelo de impacto social.