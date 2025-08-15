Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la escasez de gasolina en la Ciudad de México y su zona conurbada se debe a trabajos de mantenimiento en las unidades de transporte y a una “disponibilidad temporalmente reducida” de autotanques.

El comunicado asegura que se incorporarán más unidades en las próximas horas para normalizar la operación. Sin embargo, esta explicación deja más preguntas que respuestas.

En 2019, el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y con Marcelo Ebrard como parte de la estrategia, anunció con bombo y platillo la compra de 570 pipas, con el objetivo de llegar a 707, para garantizar la distribución de combustible ante emergencias o fallas en ductos. Es decir, la infraestructura ya existe.

Entonces, ¿por qué hoy Pemex dice que no tiene autotanques suficientes?

La respuesta no parece estar en la falta de recursos materiales, sino en una alarmante falta de planeación y gestión. Si se adquirieron esas pipas con dinero público para evitar precisamente situaciones como esta, ¿dónde están? ¿Quién las administra? ¿Por qué no están en las calles abasteciendo a los ciudadanos que hoy hacen filas de horas en gasolineras?

Mientras el gobierno presume autosuficiencia energética y promete que produciremos toda la gasolina que el país necesita, la realidad es que ni siquiera pueden organizar el mantenimiento de sus propias unidades sin colapsar la distribución.

Esto no es un “accidente temporal”: es un claro ejemplo de cómo la mala administración terminan afectando directamente a los ciudadanos. Y como siempre, quienes pagan los platos rotos son los contribuyentes que financiaron las pipas, el combustible y la nómina de quienes hoy dan explicaciones que no convencen a nadie.