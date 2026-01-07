La renovación de la Línea 3 del Metro ya tiene un primer calendario definido. El Gobierno de la Ciudad de México informó que los trabajos comenzarán en los próximos días en la terminal Universidad, como parte de un proyecto de modernización integral que busca corregir el deterioro acumulado de una de las líneas más antiguas y utilizadas del Sistema de Transporte Colectivo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que esta primera etapa se realizará con el objetivo de reducir afectaciones a los usuarios, mientras se prepara la intervención de toda la línea en una fase posterior.

¿Cuándo inician las obras en la Línea 3 del Metro?

De acuerdo con lo informado por el Gobierno capitalino, las obras en la terminal Universidad comenzarán a finales de enero y principios de febrero, aunque sin una fecha exacta confirmada. En esta etapa inicial, los trabajos se concentrarán en garajes, talleres y estacionamientos, es decir, en zonas operativas que no implican cierres inmediatos al servicio para los usuarios.

La modernización completa de la Línea 3 está prevista para después del Mundial 2026, con un arranque más amplio de obras a finales de julio, bajo un esquema que permita mantener la operación del servicio y evitar cierres totales prolongados.

¿Qué trabajos se harán y qué mejoras prometen?

Las autoridades reconocieron que la antigüedad de la Línea 3 ha generado largos tiempos de espera, menor velocidad de los trenes y fallas recurrentes, por lo que la modernización contempla una intervención profunda.

Entre los principales trabajos anunciados se encuentran:

Renovación de sistemas eléctricos, hidráulicos y de señalización

Mejoras en accesibilidad y seguridad

y Adquisición de 45 nuevos trenes

Como resultado, se prevé:

Incrementar en 30 % la capacidad de transporte

Reducir el intervalo entre trenes a menos de 2 minutos

Disminuir el consumo de energía

Mejorar la seguridad de usuarios y trabajadores del Metro

La inversión total estimada para el proyecto es de 41 mil 79 millones de pesos.

¿Cuánto durarán las obras y qué pasará con el servicio?

De acuerdo con el plan presentado, las obras de modernización se realizarán por etapas, con cierres temporales por tramos entre Indios Verdes y Universidad, de manera similar a lo ocurrido durante la rehabilitación de la Línea 1.

El Gobierno de la CDMX también analiza que la mayor parte de los trabajos se realicen en horario nocturno, para reducir el impacto en la movilidad diaria. La conclusión total de la modernización de la Línea 3 está prevista para finales de 2028, cuando se espera que opere completamente bajo los nuevos estándares.