En mensajes difundidos por redes sociales y organizaciones campesinas, los dirigentes señalaron directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificaron como “marioneta del sistema”, asegurando que su administración ha mantenido las mismas políticas de despojo y negligencia que condenan a miles de familias rurales a la pobreza.

“El campo está de pie, pero ya no aguanta más. Nos quitaron apoyos, bajaron precios y dejaron entrar a los cárteles. Hoy venimos a exigir justicia”, expresaron representantes del movimiento campesino de Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Zacatecas.

Los productores exigen ajustar el precio del maíz y del trigo, que actualmente se paga a menos de 5 mil pesos por tonelada, muy por debajo del costo real de producción. También piden la restitución de programas de apoyo eliminados por la 4T, como FIRA y los subsidios directos al campo, y denuncian el incremento de la inseguridad rural que ha cobrado la vida de decenas de agricultores en los últimos meses.

Las caravanas campesinas comenzaron a concentrarse en carreteras de Puebla, Hidalgo y el Estado de México, y se espera que lleguen a la Ciudad de México durante la noche. El movimiento prevé instalar un plantón indefinido frente a la SADER, además de convocar a un paro nacional en próximos días si no hay respuesta inmediata del gobierno.

El llamado al paro coincide con un creciente malestar social en otros sectores, como el de trabajadores del SAT, médicos, enfermeras y jueces, lo que ha encendido las alarmas por una posible crisis de gobernabilidad en distintos frentes del país.

El campo mexicano, sostienen los manifestantes, “ya no resiste más abandono, corrupción ni complicidad con el crimen”. La demanda es clara: precios justos, seguridad y respeto a quienes alimentan a la nación.