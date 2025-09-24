La trama del huachicol fiscal que ha sacudido a la Marina mexicana acaba de dar un giro aún más indignante. Documentos oficiales muestran que fueron nada menos que Adán Augusto López Hernández, entonces secretario de Gobernación, y Luisa María Alcalde Luján, actual titular de la Segob, quienes solicitaron formalmente los ascensos de grado inmediato de marinos hoy señalados por su participación en la red criminal de contrabando de combustible.

Los oficios revelan que ambos secretarios actuaron por “orden del presidente”, gestionando ascensos a vicealmirantes, contralmirantes y capitanes de navío y fragata. Entre ellos figuran los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna, identificados en investigaciones de la Fiscalía General de la República y de la DEA como piezas clave en la importación ilegal de combustibles desde Estados Unidos, disfrazados como aditivos y lubricantes.

Documentos que los exhiben

Un oficio fechado en noviembre de 2022, firmado por Adán Augusto López Hernández, detalla la instrucción de ascender a los marinos bajo la orden directa de Andrés Manuel López Obrador .

. Otro documento de la Secretaría de Marina, con copia a Luisa María Alcalde, confirma la gestión de estos ascensos para personal naval señalado en las investigaciones de huachicol fiscal.

Ambos textos, sellados y recibidos por las dependencias correspondientes, prueban que la cúpula del gobierno no solo estaba enterada de los nombres, sino que los premió y ascendió en pleno sexenio, mientras la red de contrabando crecía a niveles históricos.

El escándalo del huachicol fiscal

Los hermanos Farías Laguna, junto con otros altos mandos, facilitaron el ingreso de más de 564 millones de litros de combustible sin pagar impuestos, generando ganancias ilícitas superiores a 150 millones de dólares. La operación, documentada desde 2023, se disfrazó con permisos de importación de la Secretaría de Energía y se transportó por mar y tierra con complicidad de aduanas y mandos militares.

Lejos de ser castigados, fueron premiados con ascensos firmados desde la propia Segob.

El verdadero rostro de la 4T

Este episodio exhibe la doble moral de un régimen que se dice enemigo de la corrupción, pero que otorga ascensos y protección institucional a marinos ligados al crimen organizado. La cadena de favores que los llevó al poder naval no se entiende sin la mano de los secretarios más cercanos a López Obrador.

Mientras hospitales no tienen medicinas, mientras se pide al narco apoyo para surtir insumos, el gobierno protege y asciende a quienes roban al país miles de millones en impuestos.

La pregunta es clara: ¿hasta dónde llega la complicidad y quién responderá por esta traición a México?