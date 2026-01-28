El mar no solo se mira, también se defiende. Bajo esa premisa llega FOMAres, una edición especial del Festival de Fotografía de la Mar que este año reúne en México a dos de las voces más influyentes de la fotografía ambiental: Cristina Mittermeier y Paul Nicklen.

El encuentro propone algo más que imágenes espectaculares: busca generar conciencia sobre la crisis ambiental que viven los océanos y el papel que tenemos como sociedad frente a su conservación.

Fotografía que incomoda, inspira y moviliza

FOMAres nace como una plataforma para hablar del mar desde el arte, la ciencia y la responsabilidad colectiva. A través de exposiciones, charlas y actividades abiertas al público, el festival invita a mirar de frente los efectos del cambio climático, la sobrepesca y la contaminación marina.

Las imágenes no están pensadas solo para admirarse, sino para provocar preguntas incómodas y, sobre todo, acciones concretas.

Cristina Mittermeier: volver al origen para defenderlo

Originaria de México, Cristina Mittermeier es una de las fotógrafas de conservación más reconocidas del mundo. Su trabajo ha documentado durante décadas la relación entre comunidades humanas y la naturaleza, con especial énfasis en los océanos.

Para Mittermeier, la fotografía es una herramienta política y emocional: una forma de reconectar con aquello que solemos dar por sentado, pero que está en riesgo.

Paul Nicklen: el océano como frontera viva

Paul Nicklen, fotógrafo, explorador y biólogo marino, ha dedicado su carrera a retratar ecosistemas extremos y especies en peligro. Sus imágenes submarinas son conocidas por mostrar tanto la belleza como la fragilidad del mundo marino.

En FOMAres, Nicklen plantea una idea clara: no se puede proteger lo que no se conoce, y la fotografía sigue siendo una de las formas más poderosas de generar empatía.

Más que un festival, una conversación necesaria

FOMAres no se limita a una exposición. Es un espacio de diálogo entre fotógrafos, científicos, activistas y público general. La intención es clara: sacar la conversación ambiental del nicho especializado y llevarla a la vida cotidiana.

En un contexto donde las crisis climáticas parecen lejanas o abstractas, el festival apuesta por imágenes que acerquen el problema, lo vuelvan personal y urgente.

FOMAres en ÉBAU