La Cineteca Nacional, uno de los espacios culturales más emblemáticos del país, enfrenta un conflicto laboral que podría derivar en un paro total de actividades en sus tres sedes de la Ciudad de México: Xoco, Chapultepec y CNA.

A través de un comunicado, trabajadoras y trabajadores advirtieron que, de no atenderse sus demandas, suspenderán labores en todos los recintos. Señalan que, pese a la relevancia cultural de la institución, sus condiciones laborales se han precarizado de forma sistemática.

Precarización laboral en la Cineteca Nacional

De acuerdo con el documento difundido por el personal, alrededor del 70 por ciento de las y los trabajadores laboran bajo esquemas de honorarios, lo que implica no contar con seguridad social ni prestaciones básicas.

Además, denunciaron que en las últimas semanas la carga de trabajo ha aumentado debido a la falta de personal suficiente para cubrir las tres sedes, situación que los obliga a rotarse constantemente entre recintos sin que exista un aumento salarial ni compensación por traslados.

Actualmente, explican, perciben sueldos cercanos a los 9 mil 600 pesos mensuales, sin contratos formales y sin garantías mínimas de estabilidad laboral.

¿Qué exigen las y los trabajadores? Pliego petitorio

El pliego petitorio presentado por el personal de la Cineteca Nacional incluye las siguientes demandas:

Basificación del personal o, en su defecto, contratos con vigencia mínima de uno a tres años .

o, en su defecto, contratos con vigencia mínima de . Aviso con al menos 90 días de anticipación en caso de renovación o terminación de contratos.

en caso de renovación o terminación de contratos. Contratación de más personal para cubrir adecuadamente las necesidades de las tres sedes.

para cubrir adecuadamente las necesidades de las tres sedes. Aumento salarial significativo en todas las áreas.

en todas las áreas. Contratos con jornadas laborales claras , de 40 horas semanales y dos días de descanso.

, de 40 horas semanales y dos días de descanso. Transparencia en la asignación de sueldos y presupuesto, acorde a las actividades realizadas en cada sede.

Paro total y posible demanda colectiva

Las y los trabajadores advirtieron que, si no hay respuesta favorable, procederán a un paro total de actividades en las tres sedes de la Cineteca Nacional.

En caso de que la negativa persista, anunciaron que iniciarán una demanda colectiva por la vía legal.