Un hombre que participaba en la marcha del 8M en Tlaxcala como supuesto aliado del movimiento feminista fue exhibido públicamente como deudor alimentario por una mujer que se identificó como la madre de su hijo.

El momento quedó registrado en video y se difundió rápidamente en redes sociales.

En las imágenes se observa al hombre participando en una especie de performance: caminaba sin playera, con los ojos vendados y esposado, mientras su pareja lo llevaba sujeto con una correa.

En su cuerpo llevaba escritas varias frases en pintura roja, entre ellas “Me calla para que ellas hablen”.

La madre de su hijo lo confrontó frente a la marcha

Cuando la pareja llegó a una plaza, una mujer se acercó y confrontó directamente a la novia del hombre.

“Tiene un hijo conmigo. ¿Sabes cuántos años tiene? Nueve. ¿Sabes cuántos años llevo peleando en juzgado?”, reclamó.

La mujer aseguró que el sujeto no cumple con la manutención de su hijo, por lo que lo señaló públicamente como deudor alimentario.

Termina entre abucheos

Tras el reclamo, varias mujeres que participaban en la marcha comenzaron a abuchear al hombre y pedirle que se retirara.

“¡Fuera, fuera!”, gritaron algunas asistentes.

Ante la presión, el sujeto se dio la vuelta y abandonó el lugar, mientras el video del momento continuaba circulando en redes sociales.