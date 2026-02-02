Las bajas temperaturas registradas en el sur de Florida, cercanas a los 0 grados centígrados, provocaron un fenómeno tan inesperado como alarmante para los residentes: docenas de iguanas verdes cayeron inmóviles desde los árboles y fueron encontradas en patios, banquetas y vialidades.

El episodio, conocido popularmente como “lluvia de iguanas”, se registró principalmente en zonas como Fort Myers y Sunrise, donde el descenso térmico activó protocolos especiales por parte de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), que autorizó de manera temporal la recolección y traslado de estos reptiles.

¿Por qué caen las iguanas cuando hace frío?

Especialistas explican que las iguanas verdes, al ser reptiles, entran en un estado de torpor cuando las temperaturas se acercan al punto de congelación. Esto provoca que pierdan movilidad y queden prácticamente inmovilizadas, lo que las hace caer de los árboles y quedar expuestas a depredadores y accidentes.

Jessica Kilgore, especialista de Iguana Solutions, explicó que estos episodios no son nuevos durante heladas intensas. Señaló que el viento frío, especialmente en zonas cercanas al agua, agrava la situación y derriba a los animales con mayor facilidad, dejándolos vulnerables durante varias horas.

#TCSN | Iguanas congeladas cayeron de los árboles en #Florida a causa de la ola de frío ártico que afecta al sur de Estados Unidos. Ante la situación, algunos residentes han comenzado a recogerlas y trasladarlas a centros de recolección. 🇺🇸🦎❄️



🎥: Cortesía. #Internacionales pic.twitter.com/QV790AYT3H — TCS NOTICIAS (@tcsnoticias) February 1, 2026

Medidas de emergencia y control ambiental en Florida

Ante la situación, la FWC emitió una orden ejecutiva temporal que permitió, de forma excepcional, que ciudadanos sin licencia capturaran y trasladaran iguanas verdes a puntos oficiales designados, siempre bajo supervisión técnica. En el suroeste de Florida, la oficina de la Comisión en Fort Myers fue el único centro autorizado para recibir ejemplares.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo principal de la medida fue el bienestar animal y el control de especies invasoras. La mayoría de las iguanas recolectadas fueron sometidas a eutanasia ética para evitar sufrimiento, mientras que una minoría fue transferida a personas con permisos especiales para su comercialización legal fuera del estado.

La FWC recordó que, fuera del periodo de emergencia, sigue prohibido poseer, manipular o reubicar iguanas verdes sin autorización. Además, advirtió que intentar calentarlas y liberarlas queda bajo responsabilidad personal si se realiza en propiedad privada.

Florida enfrenta desde hace años el reto del control de especies no nativas. Según datos oficiales, más de 600 especies exóticas han sido detectadas en el estado y al menos 139 se reproducen libremente. El impacto del frío también afecta a otras especies invasoras, como la pitón birmana, aunque estudios recientes advierten que algunas han desarrollado mayor resistencia a bajas temperaturas.