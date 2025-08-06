Vivo en la justa medianía»: Andy López Beltrán y su viaje a Tokio
Esta semana, Andy López Beltrán —hijo del presidente de México— respondió con una carta a las críticas por su reciente viaje a Japón. En ella asegura que pagó todo “de su bolsillo” y que su hospedaje fue de apenas $7,500 pesos por noche, lo cual —según él— prueba que vive “en la justa medianía”.
Pero… ¿cuánto cuesta realmente llevar a tu familia a Tokio?
Hagamos cuentas: viaje familiar a Tokio (estimado para 4 personas)
Basado en un viaje de 7 días, familia compuesta por 2 adultos y 2 menores
|Concepto
|Costo estimado en MXN
|Vuelos redondos (CDMX–Tokio)
|$72,000 ($18,000 por persona)
|Hotel 3 estrellas (7 noches)
|$52,500 ($7,500 x 7 noches)
|Comidas (diarias)
|$21,000 (aprox. $750 diarios x 4 personas)
|Transporte local (metro, tren, taxi)
|$6,000
|Entradas a sitios, museos, parques
|$8,000
|Seguro de viaje + trámites
|$4,000
|Total estimado
|$163,500 pesos mexicanos
¿Qué tan “sencillo” es esto para una familia mexicana promedio?
El salario mínimo en México en 2025 es de $248.93 pesos diarios, lo que equivale a unos $7,467 al mes.
Para poder pagar un viaje así… una persona con salario mínimo necesitaría:
🔸 Aproximadamente 22 meses de salario completo, sin gastar en nada más: ni renta, ni comida, ni transporte, ni escuela. Solo ahorrar.
Incluso si ambos padres trabajan y ganan el mínimo, estarían hablando de casi 1 año entero de sueldos combinados, sin tocar un solo peso.
¿Y si mejor viajan a Ixtapa? Comparativa nacional
|Concepto
|Viaje a Ixtapa 7 días (familia de 4)
|Vuelos CDMX–Ixtapa
|$16,000 (ida y vuelta)
|Hotel familiar todo incluido
|$28,000
|Actividades, traslados, extras
|$6,000
|Total estimado
|$50,000 pesos
Sí, sigue siendo caro… pero es casi 1/3 del viaje a Tokio.
Conclusión emocional y política
La carta de Andy López Beltrán intenta poner paños fríos al debate sobre su estilo de vida. Pero los números no mienten: lo que para unos es “sencillo”, para millones es un sueño lejano. Y cuando alguien en el poder habla de “justa medianía” mientras gasta en hoteles de $7,500 la noche, es natural que muchos se sientan burlados.
No se trata de odio. Se trata de perspectiva.
La opinión de Fernanda Familiar: Porque en un país donde más de 40 millones de personas viven en pobreza, viajar a Tokio no es un lujo… es un abismo.