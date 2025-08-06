Vivo en la justa medianía»: Andy López Beltrán y su viaje a Tokio

Esta semana, Andy López Beltrán —hijo del presidente de México— respondió con una carta a las críticas por su reciente viaje a Japón. En ella asegura que pagó todo “de su bolsillo” y que su hospedaje fue de apenas $7,500 pesos por noche, lo cual —según él— prueba que vive “en la justa medianía”.

Pero… ¿cuánto cuesta realmente llevar a tu familia a Tokio?

Hagamos cuentas: viaje familiar a Tokio (estimado para 4 personas)

Basado en un viaje de 7 días, familia compuesta por 2 adultos y 2 menores

Concepto Costo estimado en MXN Vuelos redondos (CDMX–Tokio) $72,000 ($18,000 por persona) Hotel 3 estrellas (7 noches) $52,500 ($7,500 x 7 noches) Comidas (diarias) $21,000 (aprox. $750 diarios x 4 personas) Transporte local (metro, tren, taxi) $6,000 Entradas a sitios, museos, parques $8,000 Seguro de viaje + trámites $4,000 Total estimado $163,500 pesos mexicanos

¿Qué tan “sencillo” es esto para una familia mexicana promedio?

El salario mínimo en México en 2025 es de $248.93 pesos diarios, lo que equivale a unos $7,467 al mes.

Para poder pagar un viaje así… una persona con salario mínimo necesitaría:

🔸 Aproximadamente 22 meses de salario completo, sin gastar en nada más: ni renta, ni comida, ni transporte, ni escuela. Solo ahorrar.

Incluso si ambos padres trabajan y ganan el mínimo, estarían hablando de casi 1 año entero de sueldos combinados, sin tocar un solo peso.

¿Y si mejor viajan a Ixtapa? Comparativa nacional

Concepto Viaje a Ixtapa 7 días (familia de 4) Vuelos CDMX–Ixtapa $16,000 (ida y vuelta) Hotel familiar todo incluido $28,000 Actividades, traslados, extras $6,000 Total estimado $50,000 pesos

Sí, sigue siendo caro… pero es casi 1/3 del viaje a Tokio.

Conclusión emocional y política

La carta de Andy López Beltrán intenta poner paños fríos al debate sobre su estilo de vida. Pero los números no mienten: lo que para unos es “sencillo”, para millones es un sueño lejano. Y cuando alguien en el poder habla de “justa medianía” mientras gasta en hoteles de $7,500 la noche, es natural que muchos se sientan burlados.

No se trata de odio. Se trata de perspectiva.

La opinión de Fernanda Familiar: Porque en un país donde más de 40 millones de personas viven en pobreza, viajar a Tokio no es un lujo… es un abismo.