¿La música que te acompaña cada mañana ahora cuesta más?

Spotify anunció un nuevo aumento de precios en México. A partir de agosto de 2025, escuchar tus playlists sin interrupciones te costará más que nunca.

Individual: de $149 a $169 MXN

de $149 a Dúo: de $199 a $219 MXN

de $199 a Familiar: de $239 a $259 MXN

de $239 a Universitario: de $79 a $89 MXN

¿Por qué subieron?

Spotify afirma que necesita invertir más en tecnología, inteligencia artificial y producción de contenidos originales. Lo cierto es que la empresa —como muchas otras plataformas— está buscando rentabilidad en un mundo donde ya todos tenemos al menos cinco suscripciones activas.

¿Qué está en juego con este aumento?

No son solo $10 o $20 pesos. Es la sensación de que estamos pagando por respirar digitalmente: por ver, por escuchar, por leer, por guardar. Las suscripciones se han vuelto tan invisibles como el WiFi… hasta que llegan todas juntas en la tarjeta.

Elegir entre música o electricidad

En redes sociales, muchos usuarios lo resumen así:

“¿Spotify, la luz o el súper? Elige 2.”

— @MonicaVazquez en X

Parece exagerado, pero en un país donde millones ajustan cada centavo, un aumento más se siente como una falta de empatía.

El streaming ya no es lujo: es reflejo de cómo vivimos

Spotify no sube solo: es parte de un modelo global. Netflix, YouTube Premium, iCloud, Disney+, Amazon. Todos quieren una parte de tu día. Y todos te la cobran.

El problema es que nadie te avisa cuándo dejar de pagar. Tú solo lo notas cuando falta.

¿Y si vuelves al plan gratuito?

Muchos lo están haciendo. Otros comparten cuenta, o se mudan a alternativas. Pero hay quienes no imaginan su día sin esa canción al despertar, ese podcast que los acompaña en el tráfico, o esa lista que suena mientras cocinan para sus hijos.

Porque Spotify no solo es música: es rutina emocional.