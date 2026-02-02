El Día de la Marmota se celebró este 2 de febrero de 2026 en Punxsutawney, Pensilvania, y como marca la tradición, la marmota más famosa del mundo, Punxsutawney Phil, salió de su madriguera para hacer su predicción anual sobre la duración del invierno.

Este año, Phil vio su sombra, lo que, según los cuidadores del Punxsutawney Groundhog Club, indica que habrá seis semanas más de invierno antes de la llegada de la primavera. La ceremonia se realizó en Gobbler’s Knob, ante miles de asistentes que desafiaron el frío para presenciar el ritual popular.

2026 Groundhog Day Verdict: 6 More Weeks of Winter. pic.twitter.com/IiBA6tIND9 — Breaking911 (@Breaking911) February 2, 2026

¿Qué significa la predicción de Phil y cómo funciona la tradición?

La tradición del Día de la Marmota tiene más de 140 años de historia, con raíces que se remontan a antiguas costumbres europeas en el Día de la Candelaria, donde se consultaban animales para anticipar el fin del invierno. En Estados Unidos, la costumbre se transformó en un evento cultural en el que la marmota actúa como “meteorólogo” simbólico.

La mecánica es sencilla: si la marmota sale de su madriguera y ve su sombra, se interpreta que el invierno continuará por seis semanas más. Si no ve la sombra, se cree que la primavera llegará antes de lo esperado. En esta edición 2026, el clima despejado permitió que Phil viera su sombra, llevando al anuncio de que los días fríos persistirán por varias semanas.

Aunque la predicción de Phil es un rito más cultural que científico —con tasas de acierto que suelen estar por debajo de las predicciones meteorológicas modernas— el evento sigue atrayendo multitudes y cobertura mediática internacional cada año.